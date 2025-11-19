Los alumnos del Taller de Empleo de Reinosa practicarán en las residencias de la zona Ayuntamiento, la Fundación Residencia San Francisco de la ciudad y el CAD Santa Eulalia de Mataporquera firman los acuerdos

El Ayuntamiento de Reinosa ha firmado sendos convenios de colaboración con la Fundación Residencia San Francisco de la ciudad y el CAD Santa Eulalia de Mataporquera con el fin de que los 15 alumnos-trabajadores del Taller de Empleo 'Ayuntamiento de Reinosa 2023' puedan realizar, desde esta semana, prácticas profesionales en esos centros. Unas prácticas enmarcadas dentro del certificado de profesionalidad 'Atención Sociosanitaria de Personas Dependientes en Instituciones Sociales', que lleva impartiéndose en ese taller desde el pasado 1 de abril.

El alcalde de Reinosa José Luis López Vielba, acompañado de la concejala de Empleo, Celia Gómez, ha rubricado ambos acuerdos con el administrador de la Residencia San Francisco, Juan José Lázaro, y la directora del CAD Santa Eulalia, Isabel García, acuerdos en los que se recoge, entre otras cuestiones, el tiempo de duración de las prácticas, que finalizarán el 31 de marzo de 2026, o el número de alumnos-trabajadores que se integrarán a cada centro, tres en el centro de atención y los 12 restantes en las residencias San Francisco I y San Francisco II.

Los 15 alumnos trabajadores pasan a la fase práctica, tras completar las 761 horas lectivas que comprendía la formación de carácter teórico.

Aproximación al mundo laboral

Para el alcalde «la realización de las prácticas en las residencias es una oportunidad inmejorable para que los alumnos del Taller de Empleo tomen contacto real con el mundo laboral en el que aplicar los conocimientos que han adquirido durante la formación teórica previa».

El regidor finalmente agradeció «la colaboración y el compromiso adquirido por ambas instituciones al acoger a nuestros alumnos en prácticas, sabiendo que es una tarea que exige atención en el acompañamiento que sus profesionales prestarán a los aprendices, algo que debemos poner en valor».

Por su parte, la concejala de Empleo ha calificado como «altamente positivo» un convenio por el que los alumnos «podrán aprender, de primera mano, el oficio junto a los profesionales del sector, en un momento en el que existe una notable escasez de profesionales en ese sector». Positivo, ha dicho, «para los estudiantes y para las residencias, porque los alumnos acudirán con la mayor de las motivaciones y la mejor de las actitudes».

Celia Gómez agradeció tanto a los profesores del taller de empleo como a los trabajadores de las residencias «el acompañamiento y el esfuerzo que vienen desplegando y desplegarán por aportar a los alumnos la mejor de las formaciones».

