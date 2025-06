«El apellido Janeiro es una responsabilidad, hay que llevarlo alto»

Son una especie en extinción. Para bien para unos, para mal para otros, pero la realidad es que la mayoría de los toreros han perdido ... sitio en los medios generalistas (esto incluye a la prensa del corazón) y salvo Morante, Roca Rey o algún caso puntual como el de Juan Ortega, la relación matadores-papel couché es cosa de toreros de dinastía. Los Rivera, Manzanares o los Janeiro, que todavía tienen sitio en el ecosistema mediático. Bailarín, saltador o superviviente, Víctor Janeiro (Ubrique, 5 de abril de 1979) es antes que nada torero y el próximo domingo ejercerá de ello en Requejo, junto a otro diestro dinástico como Julio Benítez 'El Cordobés', en lo que será su vuelta a Cantabria tras el triunfo del pasado mes de septiembre en Ampuero.

«Afronto el festejo con mucha ilusión», reconoce el gaditano, que recuerda con una sonrisa el final de su comparecencia en La Nogalera. «Fue una tarde muy bonita, la gente estuvo muy cariñosa y me sacaron en hombros hasta el paseo de la feria». En aquella ocasión estoqueo, en corrida mixta, animales de Salvador Domecq, mientras que el domingo, a partir de las 18.00 horas, será un festival sin picadores con reses de Astolfi y Toros de Tierz.

Taurino desde la cuna («fue mi padre el que nos inculcó el veneno de la tauromaquia») y mediático por apellido, Janeiro reconoce que en el circuito en el que él se mueve la falta de toreros famosos en la actualidad y el paso del Covid han hecho mella. «A raíz de la pandemia bajó muchísimo todo. La ideología política también le ha afectado bastante al mundo taurino y donde más se ha visto ha sido en los pueblos, porque donde antes daban dos espectáculos ahora dan uno». Pese a ello el menor de los hermanos Janeiro ya cuenta con varios compromisos en verano.

Tímido, como todos los toreros, a la hora de hablar del miedo, tampoco es ajeno al peso de los de luces a la hora de agradar al público, una pesada carga acrecentada por el apellido familiar. «A mí me pesa más la responsabilidad, porque tú ya sabes que te vas a poner delante de un toro, que te puede coger. Eso ya los toreros como que lo tenemos asumido y es verdad que se pasa mucho miedo con los toros, pero es verdad que la incertidumbre siempre en los espectáculos taurinos es la responsabilidad. Además, el apellido Janeiro siempre hay que llevarlo en alto».

Dicharachero y guasón, sonríe cuando cuenta que su hermano Humberto, piloto comercial, dice que no tiene valor para ponerse delante de un toro. «Yo digo, pues no va a tener valor si después lleva un avión con quinientos pasajeros», indica. Rodeado en su vida profesional de famosos ajenos al mundo del toro, reconoce que ya se ha cansado de explicar la tauromaquia a los que son contrarios a ella. «Ellos no se prestan mucho. Antes siempre tenía uno la ilusión de explicarles cómo vive el toro en el campo, cómo se llega a la selección, etc, pero tampoco lo entienden».

Víctor habla de su tauromaquia, de lo que viene, del éxito de ferias como San Isidro, de lo que ha cambiado el circuito de los pueblos y, sobre todo, de lo que viene el domingo. «Nosotros los toreros vamos a dar el 100% para que podamos disfrutar, que la gente se lo pase fantástico, que es lo más importante, que la gente eche una buena tarde de toros». Que así sea.