El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La obra ganadora. En la sala Casimiro Sainz se expondrán algunas de las que concurrieron al concurso. DM

La artista alemana Viviane Straub gana el Concurso Casimiro Sainz de Reinosa

Además se han concedido dos Menciones de Honor a Patricia Landabaso y a la corraliega Raquel del Val

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:35

El premio del Concurso de Pintura Casimiro Sainz de Reinosa ha correspondido este año a Viviane Straub por la obra 'Gehenbleiben' (Re-tenermos), en la que la artista alemana afincada en España plantea «un alejamiento de la pintura tradicional, enfocándose hacia el trabajo textil y tridimensional, basado en una pintura muy aguada sobre una tela doméstica que trata de traspasar el ámbito de la pintura para constituirse en una escultura textil».

Además de ese premio, el concurso, que este año llega a su XLVIII edición, ha concedido dos Menciones de Honor, a Patricia Landabaso, por 'Una bala de menos', y a la corraliega Raquel del Val, por 'Russell'.

Exposición

Al certamen concurrieron un total de 108 propuestas, de las que el jurado, integrado por la experta en arte contemporáneo y actual directora de ArteSantander, Mónica Álvarez Careaga, la historiadora del arte, además de gestora cultural, Tamara Patricia Bazzi Navarro, y el concejal de Cultura y licenciado en Historia del Arte, José María Martínez, seleccionó 19. Estas últimas son las que integran una muestra que podrá verse en la Sala de Exposiciones de La Casona hasta el 30 de septiembre y en la que se refleja «la diversidad de lenguajes y sensibilidades que conforman el panorama pictórico actual». Esta cita, que mantiene entre sus objetivos «promover y difundir las artes plásticas», es un referente en la vida cultural de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  4. 4 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  5. 5

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  6. 6

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  7. 7 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  10. 10 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La artista alemana Viviane Straub gana el Concurso Casimiro Sainz de Reinosa

La artista alemana Viviane Straub gana el Concurso Casimiro Sainz de Reinosa