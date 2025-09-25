La artista alemana Viviane Straub gana el Concurso Casimiro Sainz de Reinosa Además se han concedido dos Menciones de Honor a Patricia Landabaso y a la corraliega Raquel del Val

El premio del Concurso de Pintura Casimiro Sainz de Reinosa ha correspondido este año a Viviane Straub por la obra 'Gehenbleiben' (Re-tenermos), en la que la artista alemana afincada en España plantea «un alejamiento de la pintura tradicional, enfocándose hacia el trabajo textil y tridimensional, basado en una pintura muy aguada sobre una tela doméstica que trata de traspasar el ámbito de la pintura para constituirse en una escultura textil».

Además de ese premio, el concurso, que este año llega a su XLVIII edición, ha concedido dos Menciones de Honor, a Patricia Landabaso, por 'Una bala de menos', y a la corraliega Raquel del Val, por 'Russell'.

Al certamen concurrieron un total de 108 propuestas, de las que el jurado, integrado por la experta en arte contemporáneo y actual directora de ArteSantander, Mónica Álvarez Careaga, la historiadora del arte, además de gestora cultural, Tamara Patricia Bazzi Navarro, y el concejal de Cultura y licenciado en Historia del Arte, José María Martínez, seleccionó 19. Estas últimas son las que integran una muestra que podrá verse en la Sala de Exposiciones de La Casona hasta el 30 de septiembre y en la que se refleja «la diversidad de lenguajes y sensibilidades que conforman el panorama pictórico actual». Esta cita, que mantiene entre sus objetivos «promover y difundir las artes plásticas», es un referente en la vida cultural de la ciudad.

