Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana

Un acuerdo a cuatro bandas. Los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio firmarán mañana el protocolo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y ... el Gobierno de Cantabria para suprimir varios pasos a nivel en los dos municipios, así como la adaptación de la llegada de la línea de alta velocidad a Reinosa.

Así lo han dado a conocer desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de un comunicado. De hecho, el secretario de Estado AntonioSantano estará en el encuentro entre los representantes de las partes implicadas que tendrá lugar mañana lunes, día 1, en la delegación del Gobierno de Cantabria, donde firmarán el citado acuerdo.

Según se ha establecido, Adif se encargará de llevar a cabo los estudios previos para retirar los pasos sobre la vía en la Avenida de Castilla, en la calle Julióbriga y en la calle Barcenilla de la línea Palencia-Santander. A su vez, adecuará la estación de Reinosa, el edificio de viajeros y el apeadero de Río Ebro, la base de mantenimiento, las vías, los andenes y la electrificación.Todo ello con el fin de adecuar la infraestructura a la necesidad de los nuevos tráficos derivados de la conexión con la nueva línea de Alta Velocidad que llegará desde Alar delRey.

Por su parte, el Ejecutivo regional analizará la viabilidad de construir uno o varios aparcamientos disuasorios en la proximidad de la estación de Reinosa, ya que es previsible que muchos usuarios se trasladen hasta Campoo en vehículo propio –desde otros puntos de la geografía cántabra– para iniciar el viaje hacia Madrid. Según ha informado el Ministerio de Transportes, «la previsión es suprimir todos los pasos a nivel existentes, así como aumentar la capacidad y accesibilidad de la estación de tren de Reinosa», con el fin de que la instalación se corresponda con el flujo previsto de viajeros.

Los ayuntamientos informarán sobre la reordenación del tráfico en la zona afectada en caso de que sea necesaria y para ello contarán con la colaboración del Gobierno de Cantabria. Aunque todavía se vislumbra en un futuro muy lejano –no antes de 2033–, la llegada del AVE a Reinosa permitirá de paso eliminar los tres pasos a nivel que existen actualmente en la capital de Campo y evitar los problemas de tráfico que suelen generarse, así como los accidentes. Precisamente en mayo de 2024, falleció una mujer en el paso ferroviario de la calle Castilla.