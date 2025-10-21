La biblioteca de Reinosa celebra su día con más contenidos y en más escenarios Será una semana de reivindicación que combinará cuenta cuentos, libros, teatro, música y gastronomía

Nacho Cavia Reinosa Martes, 21 de octubre 2025, 19:01

La Biblioteca Sánchez Díaz de Reinosa extenderá sus redes por la capital campurriana para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas, y lo hace alargando esa festividad durante una semana cargada de variedad de contenidos y escenarios, contando con la colaboración de la Consejería de Cultura y sus programas Escena y Territorio, y la Dirección General de Fondos Europeos.

Este lunes inauguró una semana que reivindicará la labor de un servicio como ese, y lo hizo con el espectáculo familiar, 'Historias de brujas terroríficamente divertidas'.

La programación incluye un cuentacuentos interactivo de Kaskabel y Cía, que combina magia y diversión, o la presentación del libro 'Un cañón de leyenda', del escritor campurriano José Luis Maetsanz, un relato sobre uno de los principales símbolos de la ciudad. La presentación comenzará a las siete de la tarde en la Sala de la Chimenea.

El espectáculo 'Cervantes y Saavedra' llegará el jueves a las siete y media de la tarde al Teatro Municipal, una propuesta de Hilo Producciones en la que los espectadores se encontrarán con una «trepidante producción llena de sorpresas».

Música y gastronomía del mar Mediterráneo

La música y la gastronomía de los países europeos que baña el mar Mediterráneo han sido las elegidas para la jornada del viernes 24 de octubre, Día de la Biblioteca. Las salas de la Sánchez Díaz acogerán a las siete de la tarde un recorrido por las canciones tradicionales y de autor de España, Nápoles, Francia, Grecia y Turquía interpretadas por Coco&Paco, así como una posterior degustación de las especialidades culinarias de esos territorios a partir de las 20.30 horas y ofrecida por la Asociación de Cocineros Campoo los Valles.

Para cerrar la semana, el martes 28 de octubre la biblioteca acoge un espectáculo infantil a cargo de Makondo Teatro a partir de las seis de la tarde, 'La que lio Caperucita'.