Campoo de Yuso acoge viernes y sábado la XIX Feria de la Miel Ofrece un completo programa de actividades que abarca desde conferencias especializadas hasta talleres infantiles, exposiciones y una variada oferta de productos locales

Nacho Cavia Campoo de Yuso Viernes, 3 de octubre 2025, 10:11 Comenta Compartir

Campoo de Yuso acoge este fin de semana la XIX Feria de la Miel, una cita ligada a la apicultura y los productos agroalimentarios que se celebrará viernes y sábado. Desde la organización se ha preparado un completo programa de actividades que abarca desde conferencias especializadas hasta talleres infantiles, exposiciones y una variada oferta de productos locales.

La Feria comenzará este viernes 3 de octubre en la Casa de la Miel de Corconte, donde se celebrarán las Jornadas Técnicas Apícolas Internacionales, centradas este año en las 'Innovaciones del Manejo Productivo Apícola'. Estas jornadas contarán con ponencias de expertos en el ámbito de la apicultura, como el catedrático de Química Analítica, Jorge Cáceres, quien abordará la problemática de la adulteración de la miel y la necesidad de generar conciencia sobre este importante tema.

El evento inaugural también contará con la intervención de representantes del Gobierno de Cantabria y autoridades locales, destacando la relevancia de la apicultura tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

Mercado

El sábado 4 de octubre las actividades se trasladarán al Polideportivo Municipal José Alberto Hoyos, en la Población de Yuso, donde se abrirá el Mercado Agroalimentario y la Feria Apícola. Desde las 10 de la mañana a las siete de la tarde los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de productos apícolas, mieles, y artesanías locales.

Además de la venta de productos, habrá una muestra de carteles y elementos antiguos de apicultura, que permitirá a los visitantes adentrarse en la historia de esa actividad ancestral. Y con todo, una exposición FAPAS dedicada a la protección de la fauna salvaje.

La feria incluye actividades para los más pequeños, habilitando un parque infantil y ofreciendo talleres infantiles, entre los que destaca el X Concurso Infantil de Dibujo, con temática relacionada con la apicultura.

A partir de las cuatro de la tarde se realizará un Taller de Cata y Degustación de Mieles dirigido por el experto en apicultura Marcos Negrete Ocejo, una excelente oportunidad para conocer la diversidad de sabores y propiedades de la miel producida en la región.

Música y premios

La jornada del sábado concluirá con la actuación de Néstor de la Osa, cantante y compositor, a partir de las seis de la tarde, terminando con la entrega de premios del X Concurso Infantil de Dibujo y un sorteo con regalos y material apícola.

Organizada por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, en colaboración con la Consultoría Apitecnic, la Asociación de Apicultores Campurrianos (APICAM) y la Asociación Española de Cría de Abejas Reinas (AECRIA). La Feria de la Miel de Campoo de Yuso, que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), busca ser un referente de la apicultura en el sur de Cantabria, queriendo promover la miel y los productos derivados de la apicultura, y fortalecer el vínculo entre el sector agroalimentario y la comunidad local.