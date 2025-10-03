El comercio de Reinosa entrega los premios del Concurso de Escaparates El premio del jurado fue para un nuevo establecimiento, Mon Petit, y el del público para el centenario Doña Elena

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Reinosa (ACER) ha entregado los premios de su último Concurso de Escaparates, «un éxito por la gran participación de establecimientos, la calidad de sus trabajos y el entusiasmo de cuantos pasaron a ver el resultado en cada establecimiento», según ha señalado el presidente del colectivo, Jon Cabo.

Mon Petit, un nuevo comercio de la capital campurriana que ha abierto sus puertas este mismo año, se alzó con el primer puesto, dotado con 250 euros. En segundo lugar quedó Centro Papelería, y Carnicería Solar obtuvo el tercer premio. Además, este año, el concurso contaba con nuevos alicientes, como el «pasaporte de escaparates», sorteando tres vales de 150 euros para quienes obtuviesen los sellos suficientes en los diferentes establecimientos.

Ampliar De izquierda a derecha, José María Martínez, concejal de Comercio, Belén Gutiérrez, Carnicería Solar, Marián López, Librería Centro Papelería, Jon Cabo, presidente de ACER, Iurancha González, Mon Petit, y el alcalde, José Luís López. DM

También se puso en marcha una votación popular a través de Instagram para elegir el escaparate más bonito, y en esta primera edición ha recaído en Doña Elena, comercio centenario de la localidad campurriana.

La iniciativa, «englobada dentro del convenio que ACER tiene suscrito con el Ayuntamiento de Reinosa, volvió a poner en valor la creatividad y esfuerzo de los comerciantes, que contribuyen con sus escaparates a embellecer las calles de la ciudad y generar un ambiente festivo», ha señalado Jon Cabo. Un concurso que, además del Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de la Consejería de Comercio del Gobierno regional, la Cámara de Comercio y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), «siempre con el objetivo de dinamizar el comercio local con iniciativas que unen a vecinos y visitantes en torno a la vida comercial del municipio».

Bingo Comercial

Con la vista puesta en seguir fomentando la compra en el comercio de cercanía, ACER se ha apuntado a una nueva campaña promocional, 'Bingo Compremio Cantabria en Reinosa', que repartirá cientos de euros en vales regalo y premios directos entre los clientes que realicen sus compras en los comercios participantes. El sorteo final se celebrará el viernes 10 de octubre, a las 20.30 horas en el Impluvium.