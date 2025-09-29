El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tramo afectado por las obras en la A-67 a la altura de Campoo de Enmedio. DM

Corte de la A-67 en Campoo de Enmedio desde este martes al 18 de octubre en sentido Santander

El cierre se enmarca en las obras que se están realizando en el viaducto de Marlantes, proponiendo como alternativa el desvío a la calzada izquierda en sentido Palencia

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Enmedio

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:33

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continuará en los próximos días la ejecución de las obras de rehabilitación superficial del firme en la autovía A-67 a su paso por el término municipal de Campoo de Enmedio, una actuación que cuenta con un presupuesto total de 9,5 millones de euros.

Tras los trabajos realizados en sentido Palencia, ahora se afrontará la impermeabilización de la calzada, en sentido Santander, del viaducto de Marlantes, cortando el tráfico en la Autovía en el tramo de Campoo de Enmedio desde las nueve de la mañana del martes 30 hasta, previsiblemente, el 18 de octubre, «para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios», reabriéndose al tráfico la calzada en sentido Palencia.

Itinerario alternativo

Para garantizar la fluidez del tráfico durante este periodo, se propone el desvío a la calzada izquierda sentido Palencia entre los pasos de mediana, debidamente señalizados, situados en el tramo afectado.

Para facilitar el paso a los vehículos especiales de gran anchura (más de 4 metros), se reservarán franjas horarias específicas los lunes, jueves y viernes de 20 a 21.30 horas, durante las cuales se les posibilitará la circulación a estos vehículos.

Por otro lado, para todos los vehículos que circulen por la A-67 sentido Santander, también se podrá tomar el enlace de la salida 126 para continuar el trayecto por la carretera N-611 y reincorporarse a la autovía en el enlace 133.

