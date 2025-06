El fiscal pide investigar por falso testimonio a cuatro testigos de un juicio por lesiones y odio

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga, ha instado este jueves a la Sección Primera de la Audiencia Provincial a que investigue por falso ... testimonio a cuatro testigos y amigos de tres jóvenes, del grupo Los Pumas de Reinosa, acusados de un delito de lesiones y otro de odio por supuestamente agredir e insultar a miembros de otra «banda rival» de origen colombiano. Unos hechos por los que el representante del Ministerio Público solicita para uno de ellos dos años y ocho meses de cárcel, multa de 2.400 euros de multa, y 8.800 euros de indemnización; y ocho meses de prisión y 2.700 euros y 3.300 euros de multa, respectivamente, para los otros dos.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, los tres acusados negaron los cargos y coincidieron en que, en el momento de los hechos, que tuvieron lugar el 17 de abril de 2022, se encontraban en un pub cuando «nos percatamos de que había una pelea en el local de enfrente y salimos a ver qué pasaba». A la pregunta de si participaron en la pelea, todos respondieron de forma negativa. «No hicimos nada y tampoco vimos quiénes estaban involucrados en la pelea porque había mucha gente». Esta misma versión fue la que ofrecieron los cuatro testigos de parte y amigos de los acusados. «Es palmaria la falsedad del testimonio de los amigos de sus amigos. Ni siquiera saben si vino una ambulancia a atender al herido», concluyó el fiscal, que da plena credibilidad al relato de los denunciantes. «¿Por qué van a inventarse una agresión los dos denunciantes cuando una tercera perjudicada no ha querido ni denunciar», planteó Arteaga.

Uno de los denunciantes relató que, en un primer momento, hubo un altercado entre grupos en el que no se metió, y que después, cuando se encontraba fuera de un pub fumando un cigarro, «uno de los acusados me lanzó una silla metálica en la cabeza y empecé a sangrar. Vino la ambulancia a buscarme y me tuvieron que dar 16 puntos de sutura por las heridas que tenía en la barbilla, la ceja y la nariz». Además, dice que a una amiga suya «la lanzó al suelo» otro de los acusados. «Yo no provoqué a nadie», aseguró, al tiempo que señaló que les gritaron: «Hijos de puta, negros de mierda, panchitos de mierda, marcharon de aquí».

La otra denunciante confirmó estos insultos, que según dijo habían recibido en otras ocasiones por parte de los acusados. El día de los hechos «me tiraron al suelo y me lanzaron vasos». «A mi primo le tiraron la silla a su cara», señaló. Otros tres testigos (dos de parte de la acusación particular) también vieron esta acción.

Al lugar de los hechos acudieron, al menos, dos guardias civiles y un policía local que coincidieron en que Los Pumas «están vinculados con otras peleas». Sin embargo, en su derecho a la última palabra uno de los acusados ha asegurado que «no somos racistas ni un tenemos un grupo para pegarnos». Su abogada ha pedido la libre absolución y, subsidiariamente, es decir, en caso de condena, que se apliquen las atenuantes de intoxicación alcohólica y dilaciones indebidas.