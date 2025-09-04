Fomento mejorará la red de abastecimiento de agua en La Quintana y Las Henestrosas La actuación cuenta con un presupuesto de 270.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses para una nueva canalización de más seis kilómetros de longitud en el término de Valdeolea

Nacho Cavia Valdeolea Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:59

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha iniciado los trámites para licitar las obras de mejora de abastecimiento de agua a los núcleos de La Quintana y Las Henestrosas, pertenecientes al municipio de Valdeolea, tras la aprobación de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 269.143 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Tal y como ha explicado su titular, Roberto Media, el objetivo es generar una nueva red de abastecimiento en esas dos localidades, que actualmente cuentan con un sistema de suministro de agua potable que presenta deficiencias funcionales tanto por escasez de caudal como por falta de presión.

En este sentido, el consejero ha destacado que, especialmente durante los meses de verano, los vecinos de los dos pueblos conviven con una «muy mala calidad y escasez de agua», una situación que se verá solucionada con la construcción de dos nuevos ramales de tuberías de más de seis kilómetros de longitud.

En concreto, el proyecto contempla la ejecución de un primer ramal entre la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Mataporquera y La Quinta, de unos cinco kilómetros de longitud, y un segundo ramal desde esa tubería hasta la localidad de Las Henestrosas con una longitud aproximada de un kilómetro.

Dos nuevos depósitos

La obra incluye la ejecución de dos nuevos depósitos en cada una de estas localidades de 18 metros cúbicos de volumen cada uno de ellos. En la Quintana, el nuevo depósito se situará a escasos metros del actual, conectando ambos para utilizar el existente como vaso de reserva, mientras que en el caso de Las Henestrosas el nuevo depósito se situará a una cota superior siendo necesario un nuevo ramal que los una.

Por último, el proyecto contempla la ejecución de un pozo de bombeo equipado con dos bombas capaces de impulsar un caudal de 0,73 litros por segundo a una altura de 13 metros.