C ampoo acogerá entre el 10 y el 12 de mayo la VII Concentración Nacional Seat 600. Se trata de una iniciativa que recala por primera vez en el sur de Cantabria, organizada por el Club Amigos del Seat 600 de Cantabria, cuyo presidente es Carlos Merino.

-¿En qué va a consistir la VII Concentración Nacional de Seat 600 que se celebrará en Reinosa?

-Todos los años celebramos en el segundo fin de semana de mayo una concentración nacional de Seat 600. Invitamos a participar a todos los Seat 600 de España. Este año venimos a la zona de Campoo, en especial a Reinosa, con el mismo objetivo que en otras ediciones, enseñar Cantabria a toda la gente que viene de fuera.

-¿Cuántos coches participarán?

-Esta es la séptima vez que vamos a organizar este encuentro y todos los años han pasado de cien coches. El máximo que tuvimos fue hace dos años en potes, con motivo del Año Jubilar Lebaniego, cuando participaron 132 coches. Este años pensamos también contar con una alta participación.

-¿De dónde proceden mayoritariamente los participantes?

-De los que hay inscritos hasta ahora, un total de 60, hay tres que llegan de especialmente lejos, uno de Málaga, otro de El Egido y el otro de Benalmádena, son más de 800 kilómetros. Vienen coches de toda España.

-¿Qué dificultades encuentran al cruzar el país en un 600?

-Todos nos cruzamos el país en nuestro 600, porque nosotros también salimos a concentraciones que se hacen en otros lugares. Gusta por ejemplo ir por la Ruta de la Plata. El resto de los coches te pitan, te saludan, te miran,... sobre todo cuando vamos en caravana varios coches. La gente mira más a un 600 que a un deportivo.

-¿Qué dificultades encuentran al circular por el país en un coche clásico?

-El único problema que tienes es que tienes que parar muy a menudo a consecuencia de que el depósito del Seat 600 es pequeño, pero los coches ahora mismo aguantan más que antes. Hay que tener en cuenta que antes decían que este coche se calentaba. Se calentaba porque no se usaban los productos adecuados, o no los había. Ahora mismo estos coches no se calientan. Si lo hacen es que tienen avería.

-¿Qué importancia tiene para una localidad como Reinosa una celebración de estas características?

-Lo que nosotros pretendemos es enseñar Cantabria a todo el que viene de fuera. Hemos elegido Reinosa porque es una zona turística, dado que es la 'Capital de la nieve', y es una zona en la que se pueden visitar cosas interesantes. En cuanto a su repercusión, hay que tener en cuenta que ahora mismo, que ya tenemos sesenta inscripciones formalizadas, así que al menos serán ocupadas sesenta habitaciones. Seremos cerca de de doscientas personas a las que vamos a dar de comer y de cenar en la zona. Es turismo.

-¿Qué atractivos ofrece la comarca para esta concentración?

-Hay preparadas varias visitas a Reinosa y su entorno. Veremos el Castillo de Argüeso, visitaremos Sidenor, conoceremos Julióbriga, comeremos en La Población, donde podremos disfrutar del Pantano del Ebro; y conoceremos todo el patrimonio de Reinosa, en especial el Impluvium. También podremos disfrutar de la gastronomía de la zona, y ver de primera mano la forma de vida de la gente de esta comarca. Finalmente nos acercaremos a la cultura con la música de las rondas y grupos folclóricos campurrianos.

-Es usted natural de Colindres, pero de padre campurriano. ¿Hace esto que la cita sea más especial?

-Sí. Llevo en la sangre el ser de Reinosa, aunque hace muchos años que no vengo en verano. Cuando era niño pasaba los veranos en La Serna, en La Hermandad de Campoo de Suso.

-¿Cuáles son para usted los mayores atractivos de un Seat 600?

-El 600 es un coche español, un coche de aquí, nuestro. Los Seat 600 salieron al mercado cuando empezaba a surgir la clase media en España. En todas las familias ha habido un 600. Cuando la gente te ve se acuerda de aquellos coches en los que viajaba hace décadas.

-¿Es costoso mantener este tipo de coches?

-No es difícil, pero es un hobby un poco caro. Mantener bien este coche gusta, pero cuesta dinero.