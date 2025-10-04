El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un ejemplar sin cabeza hallado en la localidad de Arcera ( Valdeprado del Río) el pasado jueves. DM

Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles

Los vecinos de Valdeolea y Valdeprado del Río atribuyen estos hechos a cazadores furtivos y el Gobierno de Cantabria avisa: las multas pueden ser de 3.000 euros

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Valdeprado del Río

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:32

Comenta

En plena temporada de berrea, los cazadores furtivos están haciendo su particular agosto con los venados al objeto de traficar con sus cabezas en Campoo- ... Los Valles. Así lo atestiguan vecinos de los municipios de Valdeolea y Valdeprado del Río que, en las últimas dos semanas, se han encontrado en el campo con los cadáveres decapitados de al menos tres ejemplares adultos de ciervo. Un hecho que relacionan con los cazadores de trofeos, ya que una pieza con cornamenta disecada puede alcanzar una jugosa cantidad por su venta entre los amantes del sector de la taxidermia. Una vez notificados los hechos, agentes del Medio Natural y de la Guardia Civil (Seprona) están investigando lo sucedido.

