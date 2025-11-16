Un informe desvincula las obras de la Plaza de Reinosa de las grietas en el Ayuntamiento

Un informe técnico encargado por el Ayuntamiento de Reinosa a una empresa externa desvincula el avance de las grietas existentes en la Casa Consistorial ... con las obras que se están realizando en la anexa Plaza de España y sí las achaca al derribo efectuado hace tiempo de un edificio adyacente a los torreones Navamuel y Manrique que albergan las oficinas municipales.

«Las fisuras y grietas existentes en los torreones de Navamuel y Manrique del Ayuntamiento de Reinosa no tienen su origen y causa principal en la obra de remodelación de la Plaza de España», pero sí «en la demolición efectuada en su momento del edificio colindante, ubicado en Plaza de España número 2». Esa es la principal conclusión que recoge el informe preliminar encargado por la Concejalía de Obras del Consistorio a la empresa JyP Cantabria Ingenieros y que el edil de Obras, Daniel Santos, dio a conocer al resto de grupos municipales en la comisión informativa celebrada este viernes.

No se han encontrado en el documento «evidencias objetivas» que demuestren la influencia de la obra en el avance de las fisuras y grietas ya existentes, «más al contrario, los datos recabados hasta el momento indican que no se han producido movimientos en los puntos controlados».

En el informe no se descarta que «variaciones en las escorrentías subterráneas o incluso del nivel freático hayan provocado o estén provocando un descenso adicional de la esquina suroeste del edificio», punto en el que se está observando una mayor fisuración.

Además, se incide en que la actuación que se está llevando a cabo en la Plaza de España es «de carácter superficial y no altera significativamente la topografía del terreno ni los usos, ni incluye estructuras o cimentaciones de construcciones que puedan afectar al medio o a las construcciones próximas».

Por otro lado, en el informe preliminar se recomienda, «con carácter preventivo y con el objetivo de monitorizar el estado y posible evolución de la patología», instalar elementos de control de los movimientos tanto en el exterior como en el interior de los torreones.

En ese sentido, el concejal de Obras ha señalado que ya se habían colocado «testigos de yeso y dianas en diferentes puntos», sin que se hayan detectado «roturas o desplazamientos». Santos ha indicado que, a través de la empresa Soningeo, se tiene previsto colocar seis fisurómetros en las fachadas Sur y Norte.

Otras recomendaciones apuntadas son las de «no actuar en la zona del pasadizo, o de hacerlo, que sea superficial y de modo manual» hasta que se disponga de «datos que corroboren la ausencia de nuevos movimientos», o la realización de «un estudio de la estabilidad del muro oeste con el objeto de procurar la estabilidad global del conjunto de los torreones a largo plazo», explican en el documento encargado por el Consistorio.