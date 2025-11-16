El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado actual de las obras de la Plaza de España en Reinosa. N. CAVIA

Un informe desvincula las obras de la Plaza de Reinosa de las grietas en el Ayuntamiento

La inspección técnica achaca el problema al derribo efectuado hace tiempo de un edificio adyacente a las torres que albergan las oficinas municipales

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un informe técnico encargado por el Ayuntamiento de Reinosa a una empresa externa desvincula el avance de las grietas existentes en la Casa Consistorial ... con las obras que se están realizando en la anexa Plaza de España y sí las achaca al derribo efectuado hace tiempo de un edificio adyacente a los torreones Navamuel y Manrique que albergan las oficinas municipales.

