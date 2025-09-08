El laureado piloto Raúl Gutiérrez puede presumir de ser profeta en su tierra Desde este domingo da nombre al bike park de Reinosa, donde se ha inaugurado una escultura de uno de los deportistas más importante de la ciudad campurriana

El bike park de Reinosa lleva desde este domingo el nombre del piloto Raúl Gutiérrez, una decisión municipal convertida en homenaje a uno de los grandes deportistas de la ciudad campurriana. Una jornada en la que, además, se ha inaugurado una escultura de un hombre emocionado que estuvo arropado por miembros de la Corporación, familiares, amigos, representantes de las asociaciones de la localidad y los integrantes de la Raúl Gutiérrez Bike Academy.

No era una fecha cualquiera, la cita en el calendario celebraba la primera década de esa instalación, algo que recordó el concejal de Deportes, Borja Ortega al asegurar que «era el mejor momento para homenajear a una de las personas que hicieron posible que Reinosa cuente hoy con este espacio único, y las niñas y niños de la comarca puedan disfrutar e iniciarse en el bike trial». Un reinosano, subrayó, «del que la ciudad se enorgullece».

Campeón del Mundo, de Europa, de España, de Cantabria y del Mundo por Naciones, un Raúl Gutiérrez muy emocionado dio las gracias a todas las personas que le han acompañado en sus años de carrera deportiva, así como al Ayuntamiento de Reinosa por un homenaje que no es el primero que recibe de sus convecinos.

Profeta en su tierra

Fue pregonero de las Fiestas de San Mateo en 2018, designado como mejor deportista campurriano y protagonista de incontables tanto como inolvidables exhibiciones de bike trial. Un piloto que ha participado en 27 campeonatos de España, venciendo en cinco, y ha defendido los colores de la Selección Española de Bike Trial durante 25 años. Un currículo «extraordinario» que Ayuntamiento y vecinos han querido poner en valor una vez más.