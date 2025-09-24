Los mayores de Reinosa recibieron el homenaje anual del Ayuntamiento

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

Un centenar de mayores de 90 o más años han recibido esta semana el homenaje que el Ayuntamiento de Reinosa les brinda anualmente coincidiendo con las fiestas patronales de San Mateo. Una jornada en la que el alcalde y concejales del equipo de gobierno entregan un diploma a los veteranos vecinos en las visitas que efectúan a las residencias San Francisco I y II y el Centro de Mayores. En este último, además, tuvo lugar el recital del Dúo Milenium, con baile y chocolatada.

Para cerrar la jornada, se había programado en el Teatro Principal la actuación 'Antología de la zarzuela', a cargo de la Sociedad Cultural Amigos del Arte, un elenco de conocidas áreas que llenó la sala principal en una función gratuita.

Mucha música

Dentro del programa de fiestas, este jueves un Tren Turístico recorrerá la capital campurriana, habrá hinchables en el parque Cupido y se celebrará la VIII Mini Maratón de Patines por un circuito urbano. La música seguirá siendo protagonista con un concierto homenaje a El último de la fila, en la calle La Nevera a las ocho de la tarde, media hora después el concierto de la Capilla Antiqua de Reinosa, en la parroquia de San Sebastián y, para cerrar el día, la actuación del DJ Javi Serrano.