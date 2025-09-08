El poeta Jorge Fernández gana las Justas Literarias de Reinosa La autora argentina Mariela de Diego logra el premio de cuentos José Calderón Escalada, primera vez que sale de las fronteras españolas

Reinosa Lunes, 8 de septiembre 2025

El poemario 'Voces de suicidas', de Jorge Fernández Gonzalo, ha logrado el Premio Nacional de Poesía de las Justas Literarias de Reinosa, dotado con 3.250 euros. En cuanto al LIII Premio Nacional de Cuentos José Calderón Escalada, también dotado con 3.250 euros, el galardón ha correspondido a la autora argentina Mariela de Diego por el relato 'Las Promesas sagradas'. Su trabajo es el primero que gana ese certamen firmado por un autor o autora no español.

Los ganadores de ambos certámenes darán lectura a sus obras en la ceremonia de las Justas Literarias que se celebrarán en el Teatro Principal de Reinosa el viernes, 19 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, presidida por la Reina de las Fiestas de San Mateo 2025 y sus Damas de Honor.

Justas Literarias

En la LXI edición de las Justas Literarias convocadas por el Ayuntamiento de Reinosa, se han admitido a concurso 691 poemas, de los que fueron designados finalistas los titulados 'Carreteras secundarias', 'Decirte con la espuma', 'La coleccionista', 'Los días son de los árboles', 'Manual de vuelo para aves lesionadas', 'Pájaros y huecos', 'Para no aguarles la fiesta', 'Suiseki (El arte de contemplar las piedras)' y 'Una tiene que saber dónde vive'.

Jorge Fernández Gonzalo es doctor en Filología Hispánica, Jorge Fernández, con domicilio en Madrid, une a su tarea investigadora su trayectoria como poeta, con cinco poemarios editados y con premios como el Joaquín Benito de Lucas o el Hisperión de poesía. Además, ha publicado una treintena de estudios sobre poesía, filosofía y pensamiento en publicaciones especializadas.

Cuentos

Mariela de Diego es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y responsable del Gabinete de Prensa y Comunicación Ciudadana del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.

Respecto a los cuentos finalistas en el concurso, estos fueron 'Cosas de niños', 'El círculo imperfecto de Dios', 'El imperceptible', 'El sol es un cabrón amarillo y mentiroso', 'Esa otra decoherencia', 'Historia de un travestido', 'Junto a Balzac', 'Nada nuevo bajo el sol' y 'Nada ocurre dos veces'.

En este caso se han presentado 1.304 relatos, confirmando un notable incremento de trabajos a concurso respecto a la edición anterior.