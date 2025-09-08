El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Premiados, Corte de Honor y autoridades en las Justas Literarias del año pasado. DM

El poeta Jorge Fernández gana las Justas Literarias de Reinosa

La autora argentina Mariela de Diego logra el premio de cuentos José Calderón Escalada, primera vez que sale de las fronteras españolas

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:26

El poemario 'Voces de suicidas', de Jorge Fernández Gonzalo, ha logrado el Premio Nacional de Poesía de las Justas Literarias de Reinosa, dotado con 3.250 euros. En cuanto al LIII Premio Nacional de Cuentos José Calderón Escalada, también dotado con 3.250 euros, el galardón ha correspondido a la autora argentina Mariela de Diego por el relato 'Las Promesas sagradas'. Su trabajo es el primero que gana ese certamen firmado por un autor o autora no español.

Los ganadores de ambos certámenes darán lectura a sus obras en la ceremonia de las Justas Literarias que se celebrarán en el Teatro Principal de Reinosa el viernes, 19 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, presidida por la Reina de las Fiestas de San Mateo 2025 y sus Damas de Honor.

Justas Literarias

En la LXI edición de las Justas Literarias convocadas por el Ayuntamiento de Reinosa, se han admitido a concurso 691 poemas, de los que fueron designados finalistas los titulados 'Carreteras secundarias', 'Decirte con la espuma', 'La coleccionista', 'Los días son de los árboles', 'Manual de vuelo para aves lesionadas', 'Pájaros y huecos', 'Para no aguarles la fiesta', 'Suiseki (El arte de contemplar las piedras)' y 'Una tiene que saber dónde vive'.

Jorge Fernández Gonzalo es doctor en Filología Hispánica, Jorge Fernández, con domicilio en Madrid, une a su tarea investigadora su trayectoria como poeta, con cinco poemarios editados y con premios como el Joaquín Benito de Lucas o el Hisperión de poesía. Además, ha publicado una treintena de estudios sobre poesía, filosofía y pensamiento en publicaciones especializadas.

Cuentos

Mariela de Diego es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y responsable del Gabinete de Prensa y Comunicación Ciudadana del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.

Respecto a los cuentos finalistas en el concurso, estos fueron 'Cosas de niños', 'El círculo imperfecto de Dios', 'El imperceptible', 'El sol es un cabrón amarillo y mentiroso', 'Esa otra decoherencia', 'Historia de un travestido', 'Junto a Balzac', 'Nada nuevo bajo el sol' y 'Nada ocurre dos veces'.

En este caso se han presentado 1.304 relatos, confirmando un notable incremento de trabajos a concurso respecto a la edición anterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  3. 3

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  4. 4

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  5. 5

    Santander se abre al mar
  6. 6 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  7. 7

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  8. 8

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles
  9. 9

    Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 56% y Educación lo rebaja al 43%
  10. 10

    Jeremy, qué bueno que te quedaste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El poeta Jorge Fernández gana las Justas Literarias de Reinosa

El poeta Jorge Fernández gana las Justas Literarias de Reinosa