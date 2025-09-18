PP y PSOE se cuestionan su interés real en desarrollar el polígono de La Vega de Reinosa El PP afirma que el Gobierno de Buruaga «ha sido el único capaz de presentar una propuesta seria» y el delegado socialista del Gobierno que el Ejecutivo «no ha planteado ninguna propuesta seria a Sepes desde que se rechazase en enero su oferta»

Nacho Cavia Reinosa Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:24

Tras las críticas del PRC por el estado y futuro del polígono de La Vega en Reinosa, este jueves han sido PP y PSOE los que se han cuestionado mutuamente su interés real en ese polígono. Por un lado, los populares han defendido que el Gobierno de Buruaga «ha sido el único capaz de presentar una propuesta seria», por contra, el delegado del Gobierno en Cantabria, el socialista Pedro Casares, ha asegurado que el Ejecutivo regional «no ha vuelto a plantear ninguna nueva propuesta» a la Sociedad de Suelo Público Estatal (Sepes) desde que la entidad rechazase en enero su oferta económica para hacerse con la propiedad de las parcelas industriales.

El primero en responder a las recientes críticas del PRC ha sido el diputado autonómico popular y portavoz en Industria, Alejandro Liz, pidiendo a los regionalistas «que dejen de amparar al PSOE» y exigiendo a Casares su mediación para que el Ministerio acepte la oferta de la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (Sican) para comprar parcelas, una propuesta rechazada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno ha asegurado que en Sepes están abiertos a estudiar propuestas para la adquisición de las parcelas del polígono que se encuentran sin vender, «pero solo serán consideradas y valoradas cuando cumplan, al menos, con los mínimos establecidos». «Deben negociar de forma seria si de verdad están interesados», ha dicho. También ha explicado que, como la propia empresa estatal trasladó a Sican en enero, la oferta articulada desde la sociedad del Gobierno de Cantabria no estaba «lo suficientemente completa» y, además, ofrecía un precio «por debajo de coste».

El Sepes vende las parcelas por 2,1 millones de euros, pero el Gobierno de Cantabria exige un precio acorde a la comerciacización de otros polígonos de la zona mucho más bajo

Por su parte, Liz en cambio cree, como el consejero de Industria, Eduardo Arasti, que la oferta es «inmejorable», una propuesta por la que la región ha ofrecido un precio que, sumados los gastos de compra y la tasa de retorno legal que tiene que imputar el Ejecutivo regional al comercializar las parcelas, supondrá 35 euros por metro cuadrado, el precio de referencia de la zona y de los polígonos industriales cercanos, como el de Aguilar de Campoo, «nuestro principal competidor».

Al respecto, Casares, ha replicado al popular y a los regionalistas -que en Reinosa gobiernan con un alcalde del PP- que Sepes comunicó a Sicab la no aceptación de la oferta por las 46 parcelas pendientes de venta en enero y, «tras ocho meses, el Gobierno de Cantabria no ha realizado ninguna nueva oferta ni ha vuelto a contactar con la entidad estatal» por lo que ha cuestionado su «interés en el crecimiento industrial» de la comarca de Campoo. Frente a ello, ha destacado que la sociedad estatal ha trabajado para impulsar la venta de los 50.000 metros cuadrados que están aún sin comercializar, en cuyo desarrollo el Gobierno de España invirtió casi 6,5 millones de euros (más de 230.000 metros cuadrados de suelo industrial y 138 parcelas), con un coste medio por metro cuadrado de 28,11 euros.

Comercialización

Según los datos estatales, la empresa pública tiene abierto un proceso de comercialización de parcelas por adjudicación directa, con un coste total de 2,1 millones de euros y un precio medio de 39 euros para las parcelas de industria ligera y de 43 euros las de industria nido. Estos precios suponen una reducción del 15% respecto a los de 2022 y, además, se han establecido facilidades de pago y diferentes opciones de compra.

Ha detallado que la oferta del Ejecutivo cántabro a través de Sican fue «considerablemente inferior», en concreto de 1,36 millones, y además se planteaba de forma paralela invertir un millón de euros, a financiar entre SEPES y Sican, para renovar pavimentos y señalizaciones. «Con ello, la oferta real presentada a SEPES quedaba por debajo del millón de euros, a la vez que se trataba de obligar a la entidad estatal a invertir 500.000 euros», ha explicado el Delegado del Gobierno.

Encuentro con emprendedores

En su recorrido por el polígono, Casares ha visitado tres empresas impulsadas por emprendedores de la comarca, concretamente Laser Maintenance Solutions, H7Metrology y Café Pindio.

La primera fue fundada en 2024 y está centrada en el mantenimiento industrial a través de la tecnología láser portátil, con la que recuperan y conservan superficies, piezas o estructuras de empresas de sectores como las energías renovables, naval y náutico, automoción y acería y fundición.

Mientras que H7Metrology se dedica a la metrología industrial y control de calidad a través de la innovación y trabaja para sectores clave como la automoción, la aeronáutica, la energía, la minería, el naval o la defensa.

Por su parte, Café Pindio es una plataforma que conecta a tostadores europeos con productores de todo el mundo y suministra café a particulares y empresas.

Visita a Sidenor

Previamente, el delegado del Gobierno ha visitado el complejo industrial de Sidenor, empresa siderúrgica que recientemente ha sido reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por haber destacado en la ejecución de fondos europeos.

En concreto, Casares ha indicado que el departamento que dirige sara Aagesen ha reconocido a Sidenor en el ámbito de la innovación en la ejecución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en la valorización de escorias optimizadas y sostenibles para la fabricación de hormigones y mezclas bituminosas destinadas a aplicaciones de alto valor añadido.

«El Miteco ha reconocido a 39 iniciativas ejemplares en todo el país, una de ellas de Sidenor», ha ensalzado el delegado, que ha detallado que también se ha reconocido a la empresa SEG Automotive por la innovación tecnológica en un proyecto para el diseño y el desarrollo de los procesos de fabricación de un motor eléctrico para bicicletas eléctricas (e-Bikes).