El PRC ofrece su apoyo a los trabajadores de las residencias de Reinosa ante la falta de personal También lo ha hecho IU, en ambos casos reclamando medidas que mejoren las condiciones laborales en un sector con escasez de empleados

Un momento de la reunión de representantes del PRC en Reinosa con trabajadores de las residencias de ancianos.

Nacho Cavia Reinosa Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

El PRC ha trasladado su apoyo a los representantes sindicales de los trabajadores de las residencias de ancianos San Francisco I y II de Reinosa en la búsqueda de soluciones a la falta de personal que sufre el sector, soluciones que «pasan por la negociación de un convenio a nivel regional, tal como tienen ya otras comunidades autónomas, para regular y mejorar las condiciones laborales de estos profesionales».

El portavoz municipal de los regionalistas, Daniel Santos, avanzó que la diputada y candidata regionalista a la presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, tiene previsto presentar una iniciativa en ese sentido en el Parlamento, una propuesta que adelantará la próxima semana personalmente a los trabajadores de Reinosa, anunció.

Acompañado por la concejala Celia Gómez y otros representantes del PRC, Santos ha expresado a los representantes sindicales su «insatisfacción» ante la situación laboral que viven y su repercusión en el bienestar de las personas mayores que residen en estos centros.

El portavoz del PRC considera «urgente» la adopción de medidas que contribuyan a hacer atractiva esta opción laboral, porque, ha dicho, «no es razonable que haya listas de espera para ingresar como residente y, al mismo tiempo, camas vacías porque no hay personal suficiente».

Apoyo de IU a los trabajadores

Izquierda Unida Campoo también ha mostrado su apoyo al Comité de Empresa de la Fundación Residencia San Francisco, y ha reclamado «medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales del personal y garantizar la calidad asistencial de las personas mayores».

La formación ha advertido de que «la escasez de personal y la sobrecarga de trabajo están afectando a la atención y a la conciliación. No se puede garantizar un servicio digno si quienes lo prestan trabajan en condiciones precarias».