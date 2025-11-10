Los programas de empleo en Reinosa han formado a 165 personas esta legislatura Se han puesto en marcha dos planes de la Escuela de Talento Joven, un Taller de Empleo, dos programas de Lanzaderas, otros dos de Inserción Laboral y en diciembre arranca otro Taller de Empleo

Nacho Cavia Reinosa Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:46

«Es incuestionable que Reinosa apuesta decididamente por los programas de empleo, y así lo demuestran los datos de los últimos años de legislatura». Así de rotundo ha sido el alcalde, José Luis López Vielba (PP), al hablar de un ámbito en el que se han logrado, ha dicho, dos certificados de profesionalidad de la Escuela de Talento Joven (Instalaciones Eléctricas e Instalación de Paneles Rígidos), un Taller de Empleo de Atención Sociosanitaria, dos programas de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario, dos Programas para la Inserción Laboral de Personas Desempleadas en la realización de Obras o Servicios de Interés General y Social (años 2024 y 2025), y un Taller de Empleo de Albañilería que comenzará el 1 de diciembre.

En esos programas se ha dado formación a un total de 125 trabajadores, además de los 40 usuarios de las dos Lanzaderas, y han recibido una financiación de 2,4 millones de e uros provenientes de subvenciones del Gobierno de Cantabria, aportando el Ayuntamiento de Reinosa 180.000 euros aproximadamente.

Renuncia a la Lanzadera

El alcalde también ha explicado los motivos de la renuncia a una Lanzadera de Empleo que contaba con 39.375 del Gobierno regional para afrontar su décima edición. Pero López Vielba ha explicado que ha habido un cambio que no ha permitido asumir ese compromiso. Para el desarrollo de las Lanzaderas, cada Ayuntamiento debe contratar un coordinador, cuanto antes lo hacía el Servicio Cántabro de Empleo, cambio que se debe a que no pueden ser contratados como personal laboral temporal, sino como funcionarios interinos, lo que imposibilita que el servicio regional realice el proceso selectivo.

«En el caso del Ayuntamiento de Reinosa, atendiendo a las indicaciones de los técnicos municipales de empleo y de personal, la única fórmula ajustada a la legalidad es cubrir el puesto de coordinador como funcionario interino, proceso cercano a los cuatro meses de duración, lo que hace que el plazo concedido para el inicio del programa sea insuficiente, por lo que el día 22 de octubre firmé el escrito de renuncia con posibilidad de rectificación». «Se han explorado todas las opciones para adaptarnos a los cambios de la normativa laboral, pero no ha sido posible. No podemos iniciar un proceso de selección de personal sin tener la seguridad de llegar a tiempo para el inicio del programa».

Respuesta a PRC y PSOE

En respuesta a la publicación de la Concejala de Empleo, Celia Gómez (PRC y socia de gobierno) el alcalde ha declarado que «ha participado durante toda la tramitación y ha sido conocedora de la problemática, aun así, es el alcalde quien debe firmar el documento de renuncia, por la misma razón que firmó el documento de solicitud de la subvención. La concejala dispone de las competencias, de personal, de tiempo y de recursos, y sería deseable un desempeño más eficaz en las tareas que tiene delegadas».

Sobre las declaraciones del portavoz socialista, Sergio Balbontín, López Vielba ha afirmado que «conoce, o al menos debería conocer, todos los programas citados anteriormente, por lo tanto es consciente de que este equipo de gobierno y este alcalde apuestan decididamente por los Programas de Empleo».