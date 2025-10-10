Reinosa se adentra en el mundo de los cuentos La 'Noche Encuentada' llega este sábado con más relatos y más localizaciones

Reinosa se adentra este sábado en el mundo de los cuentos con la 'Noche Encuentada', que celebrará su novena edición este sábado, 11 de octubre, con la representación de más relatos, nuevas localizaciones y más colectivos de la ciudad sumados a una cita que no ha dejado de crecer en los últimos años y que ya es ya una parada obligada para los cientos de amantes de las breves narraciones fantásticas.

Los personajes de más de una docena de relatos irán tomando vida por los rincones de calles y parques de la localidad en las escenificaciones que se llevarán a cabo durante las dos horas que durará la celebración. Se va a poder «oír y vivir cuentos sin parar», como han avanzado desde la organización, a cargo del Grupo de Danzas San Sebastián, que ha invitado al púbico en general a «realizar una selección previa de lo que más apetezca escuchar» y «acudir con la mente abierta y ganas de ser sorprendidos».

Cartel anunciador

Como cada edición, la organización cuenta con la colaboración de un creador para realizar el diseño del cartel de la 'Noche Encuentada'. En 2025, la elegida es la artista Marta Aguirre Castanedo, que presentó su obra en el Ayuntamiento de Reinosa junto al alcalde José Luis López Vielba, el concejal de Cultura, José María Martínez, y miembros del Grupo de Danzas San Sebastián.

Cartel anunciador de la 'Noche Encuentada' de Reinosa. DM

El Ayuntamiento apoyará un año más una de sus citas culturales más apreciada, que también cuenta con la cooperación del Gobierno de Cantabria.