El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos policías ante la sede del Ayuntamiento de Reinosa. DM

Reinosa aspira a olvidarse de la factura eléctrica con la licitación de cuatro plantas fotovoltaicas

El colegio Alto Ebro, dos pabellones polideportivos y las piscinas cubiertas municipales son los edificios que contarán con estas instalaciones

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Reinosa sacó recientemente a licitación la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas plantas fotovoltaicas en edificios públicos, con el objetivo de ... compensar el consumo eléctrico de todas las instalaciones municipales, como explica el alcalde, José Luis López Vielba. Con un presupuesto de 347.517 euros y un plazo de seis meses para instalarlas, el proceso ya ha cerrado la presentación de ofertas, con lo que el próximo paso es determinar qué empresa se queda con el contrato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  4. 4

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  5. 5

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera
  6. 6

    Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim
  7. 7

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    El cierre del puente de Aspla desviará hasta un 30% más de tráfico hacia Torres
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Reinosa aspira a olvidarse de la factura eléctrica con la licitación de cuatro plantas fotovoltaicas

Reinosa aspira a olvidarse de la factura eléctrica con la licitación de cuatro plantas fotovoltaicas