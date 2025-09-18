Reinosa aspira a olvidarse de la factura eléctrica con la licitación de cuatro plantas fotovoltaicas

El Ayuntamiento de Reinosa sacó recientemente a licitación la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas plantas fotovoltaicas en edificios públicos, con el objetivo de ... compensar el consumo eléctrico de todas las instalaciones municipales, como explica el alcalde, José Luis López Vielba. Con un presupuesto de 347.517 euros y un plazo de seis meses para instalarlas, el proceso ya ha cerrado la presentación de ofertas, con lo que el próximo paso es determinar qué empresa se queda con el contrato.

De forma paralela, se estudia la entrada en la comunidad energética local de Cantabria, «que tiene otro enfoque: sería prestar cubiertas municipales para instalar placas fotovoltaicas para poner a disposición de la población, de los vecinos, para que aquellos que no puedan instalar placas fotovoltaicas en sus cubiertas, por lo que fuere, puedan comprar participaciones en las que instale el Ayuntamiento».

Pero esto es un proyecto a futuro. Por el momento, la memoria del plan actual señala que el objetivo principal es reducir el coste energético municipal, si no eliminarlo, con cuatro plantas fotovoltaicas para 34 instalaciones eléctricas.

La potencia global a disponer alcanzará los 400 kilovatios (kW), 100 por cada una de las plantas incluidas en el proyecto, situadas en un colegio, dos pabellones y las piscinas municipales cubiertas. Aunque en realidad son las bases desde las que se enviará energía al resto de edificios públicos.

Las subvenciones facilitan

«Es una idea que tenemos desde hace tiempo, reforzada por el precio de la energía y facilitada por las subvenciones europeas», expone el alcalde, al señalar que «es la primera experiencia que tenemos en ese tipo de instalaciones y supondrá un importante ahorro que convertiremos en nuevas inversiones en otras áreas».

En el colegio de Educación Infantil y Primaria Alto Ebro se instalará una planta fotovoltaica de 100 kW en modalidad de autoconsumo colectivo, que suministrará energía a diecisiete instalaciones eléctricas con un consumo anual estimado de 163.860 kW/hora.

En el pabellón polideportivo Municipal Tito Carrera se instalará otra planta de 100 kW, también en autoconsumo colectivo, que abastecerá a otras doce instalaciones eléctricas con un consumo anual de 343.890 kW/hora. En otro pabellón, el Gutiérrez Cuevas, la planta será también de 100 kW para cuatro instalaciones eléctricas con un consumo anual de 180.477 kW/hora.

Piscinas municipales

Y para las piscinas municipales cubiertas se instalará otra planta fotovoltaica de 100 kW para un consumo anual estimado de 226.938 kW. En este caso, y debido a los consumos propios de esta instalación, se realizará en la modalidad de autoconsumo individual con compensación de excedentes, ya que esta instalación por sí sola consume toda la energía producida por la planta.