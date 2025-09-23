Reinosa cambia de ubicación el monolito del compositor del Himno de la Montaña

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Reinosa ha reubicado el monolito dedicado a Juan Guerrero Urreisti, el autor del Himno a la Montaña, himno ... oficial de Cantabria desde 1987, para situarlo en el parque Campo Colorado. El motivo, según ha explicado el concejal de Obras, Daniel Santos, es la obra de ampliación de los cauces Ebro y Híjar, que ha supuesto la eliminación de parte de la orilla donde se levantaba ese monolito.

«Cuando hemos querido volver a colocarlo, hemos comprobado que necesita una zapata de unas dimensiones importantes, porque el monolito es muy alto, con lo que hemos buscado otra ubicación, cercana también al río Ebro, que es lo que originalmente se pensó. Yo creo que queda bien, y, es posible, que con ese cambio se remueva su memoria». «Al final, es una actuación que sirve para honrar la figura de una persona insigne muy ligada a Reinosa», ha dicho.

Guerrero y Reinosa

A finales de la primera década del siglo pasado, la consolidación de Reinosa como uno de los ejes industriales de la región tuvo, entre otras consecuencias, el interés por poner en valor la banda de música de la ciudad. En 1910, la plaza de director de la banda se quedó vacante, y fue finalmente ocupada por el padre del compositor, que se trasladó a la capital campurriana con su familia. Javier Guerrero tenía entonces nueve años

Con 24 años funda la Agrupación Artística Reinosana junto a otros músicos e intelectuales de Reinosa como Adolfo de la Peña, Teodoro Pastor y Luis Mazorra, un proyecto que amplió sus redes al mundo del teatro, con un objetivo claro, difundir y fortalecer la cultura de Campoo. La agrupación contó con una orquesta de cámaras, una rondalla, un cuadro artístico para teatro y un coro de más de 60 voces que en 1928 tomo el nombre de Los Coros Campurrianos, dirigido por su hermano, Mariano Guerrero.

En 1925 compuso su Himno a la Montaña, estrenado el 20 de enero de 1927 en el Teatro Principal de Reinosa.