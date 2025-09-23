El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reubicación del monolito dedicado a Javier Guerrero en Reinosa. CAVIA

Reinosa cambia de ubicación el monolito del compositor del Himno de la Montaña

La escultura, dedicada a Juan Guerrero, se traslada a Campo Colorado debido a las obras de ampliación de los cauces del Ebro y el Hijar

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:57

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Reinosa ha reubicado el monolito dedicado a Juan Guerrero Urreisti, el autor del Himno a la Montaña, himno ... oficial de Cantabria desde 1987, para situarlo en el parque Campo Colorado. El motivo, según ha explicado el concejal de Obras, Daniel Santos, es la obra de ampliación de los cauces Ebro y Híjar, que ha supuesto la eliminación de parte de la orilla donde se levantaba ese monolito.

