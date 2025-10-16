Reinosa dará alternativas a las familias durante la semana no lectiva de octubre Los vecinos contarán con dos ludotecas para las vacaciones escolares con «actividades temáticas, manualidades, juegos y talleres»

El Ayuntamiento de Reinosa ha puesto en marcha ya la maquinaria para ofertar a las familias del municipio alternativas para los más pequeños de cara al descanso escolar de la última semana de octubre (del 27 al 31 de octubre). Lo hace tras un verano en el que se notó un «notable incremento» en el número de usuarios respecto a años anteriores, en una edición que las ludotecas se extendieron a los dos meses de verano, julio y agosto, como ha recordado la titular de la Concejalía de Educación, Mariola Marcos.

Esta vez le toca el turno a la Ludoteca de Halloween para los alumnos de Educación Infantil del colegio público Alto Ebro, una iniciativa que «volverá a fomentar la conciliación familiar y laboral» durante la última semana del mes de octubre.

Con horario de ocho a 14 horas y plazas limitadas, la ludoteca estará abierta durante el periodo no lectivo comprendido entre el 27 y el 31 de octubre y las familias interesadas deben efectuar las inscripciones en el número de teléfono 942 750 023.

Según Mariola Marcos, los niños dispondrán de «actividades temáticas, manualidades, juegos y talleres en un entorno seguro y adaptado, ambientado en la magia y el misterio de Halloween».

Por otro lado, el Ayuntamiento de Reinosa colaborará de nuevo con el Centro Deportivo Sanjo 2.1 en la puesta en marcha de una ludoteca destinada a niñas y niños de tres a 12 años para esa misma semana, una iniciativa que se enmarca, ha señalado Marcos, «dentro de los programas de conciliación familiar y laboral promovidos por el Plan Corresponsables» y que será «una alternativa divertida y educativa» para esas jornadas no lectivas. El horario en este caso será de 8.30 a 14.30 horas y las inscripciones pueden realizarse en el Centro Deportivo Sanjo 2.1.