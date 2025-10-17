Reinosa defiende la «transformación integral» de los cauces de Híjar y Ebro La última actuación del Ayuntamiento ha supuesto la limpieza de una superficie próxima a los 55.000 metros cuadrados en el río Híjar

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 17 de octubre 2025, 17:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Reinosa ha anunciado un Plan Anual de Mantenimiento de los ríos Híjar y Ebro en el que «se contemplarán las actuaciones que sean necesarias para su mantenimiento», en aras a minimizar el riesgo de inundaciones como las que afectaron a los vecinos en diciembre de 2019, como ha explicado el alcalde, José Luis López Vielba, al hablar de la última obra realizada en ese sentido, la limpieza del cauce del río Híjar.

Una obra «ampliamente demandada por los vecinos, especialmente por los que viven próximos al cauce o que fueron afectados por aquellas inundaciones» que, además, es «parte del compromiso adquirido por la Corporación municipal en lo concerniente al mantenimiento periódico de los cauces de los ríos a su paso por la zona urbana de la localidad».

El alcalde incidió en que «las últimas intervenciones han supuesto una transformación integral en los cauces de Híjar y Ebro», detallando las «numerosas actuaciones» del Gobierno de Cantabria en los dos ríos, para ampliar su capacidad de evacuación, y de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la zona de la confluencia de ambos. Recordó que ya se está redactando el ensanchamiento de la margen izquierda del cauce aguas abajo del puente que une el polígono con la calle Vidrieras.

Plan Anual de Mantenimiento

El alcalde explicó que consiste en la definición de las labores necesarias para mantener el cauce de los ríos «en condiciones óptimas con el fin de garantizar su capacidad de evacuación».

Este plan deberá comprender desde la vigilancia y seguimiento del estado de los cauces a la definición de las situaciones debemos actuar, una planificación plurianual de las actuaciones, intervenciones anuales concretas y la solicitud de permisos plurianuales a Biodiversidad y a la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder actuar cuando la situación lo requiera.

«Creemos que la elaboración y cumplimiento de este plan garantizará el mantenimiento de los cauces en buen estado ante posibles avenidas y evitar así posibles inundaciones; garantizando la seguridad de los vecinos de nuestro municipio».

Recordó que el Plan de Mantenimiento de los Cauces de los Ríos es una de las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de Reinosa 2032.

Limpieza del cauce del río Híjar

En cuanto a las últimas actuaciones, la concejala de Medio Ambiente, Mara Gutiérrez Román, ha explicado que se han centrado en la eliminación de la vegetación existente, especialmente la de tipo leñoso, chopos y sauces que, con el tiempo, hubieran podido causar la retención de sedimentos en las zonas centrales del río, formando islas y cerrando el cauce.

Los trabajos se han extendido en una amplía área entre el puente de Matamorosa y el que conecta el centro urbano con el Polígono de la Vega, una superficie próxima a los 55.000 metros cuadrados, «sin afectar en ningún caso a la vegetación acuática».

Adjudicada a la empresa Gujorsa, la intervención ha supuesto una inversión de 5.370 euros y ha requerido el empleo de maquinaria como tractores y retroarañas. En ese sentido la concejala ha señalado que «ya en 2024 se comenzó la limpieza de ese cauce con métodos manuales, desde el puente de Matamorosa hasta el de La Naval, pero no se pudo finalizar a causa de las lluvias, lo que contribuyó a que este año hubiera más vegetación». Motivo por el que «se solicitó una modificación del permiso y poder introducir la utilización de maquinaria de mayor tamaño».