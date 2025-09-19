El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sábado y domingo las carrozas tomarán las calles de Reinosa. DM

Hoy arranca San Mateo en Reinosa con el pregón de Ángel Manzano

Este viernes se celebrará también la gala de las Justas Literarias y el Concurso de Cuentos, con entrega de premios y lectura de los ganadores

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:39

Una de las personas más apreciadas en Reinosa, Ángel Manzano, dará este viernes, de forma oficial, el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de la capital campurriana. Será a las 19.30 horas, desde el balcón del Ayuntamiento y hacia una plaza de España en visos de finalización. Un pregón que será «la afirmación colectiva de júbilo en cuanto civismo de todos los que vamos a disfrutar con orgullo y emoción de nuestras fiestas», ha adelantado el músico reinosano.

Un arranque con solera, porque una hora más tarde, y ya en el Teatro Principal, se celebrará la gala de las LXI Justas Literarias y el LIII Concurso de Cuentos José Calderón Escalada, un acto que presidirán la Reina y Damas de las fiestas y en el que los autores del poemario ganador, Jorge Fernández Gonzalo, y del relato premiado, la argentina Mariela de Diego, darán lectura a sus obras. Además, el poeta ganador de las Justas Literarias recibirá la Flor Natural de mano de la Reina de San Mateo 2025, Maira Peña.

Antes del pregón y las justas, a las siete de la tarde, se disfrutará del desfile inaugural de charangas y cabezudos o la apertura de las casetas y concurso de pinchos de San Mateo.

Desfile de carrozas

Mañana sábado se celebrará la XV Feria de Comercio y Artesanía junto a diferentes torneos deportivos, conciertos por todas las calles y el Gran Desfile de Carrozas Artísticas, que conmemorará su 83 aniversario, a partir de las 22.30 horas, con la participación de charangas, peñas, majorettes y las bandas de música de Reinosa y de Cornetas y Tambores.

Ya el domingo San Mateo empezará con la celebración de la centenaria Feria de Ganado Vacuno y Caballar y la final del popular Concurso Nacional de Bolos. El Desfile de Carrozas Artísticas llegará a su encuentro matinal con el público a las 12 del mediodía y culminará con la entrega de premios a última hora de la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  4. 4

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  5. 5

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  6. 6

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  7. 7

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  8. 8

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  9. 9

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  10. 10 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hoy arranca San Mateo en Reinosa con el pregón de Ángel Manzano

Hoy arranca San Mateo en Reinosa con el pregón de Ángel Manzano