Hoy arranca San Mateo en Reinosa con el pregón de Ángel Manzano Este viernes se celebrará también la gala de las Justas Literarias y el Concurso de Cuentos, con entrega de premios y lectura de los ganadores

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:39

Una de las personas más apreciadas en Reinosa, Ángel Manzano, dará este viernes, de forma oficial, el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de la capital campurriana. Será a las 19.30 horas, desde el balcón del Ayuntamiento y hacia una plaza de España en visos de finalización. Un pregón que será «la afirmación colectiva de júbilo en cuanto civismo de todos los que vamos a disfrutar con orgullo y emoción de nuestras fiestas», ha adelantado el músico reinosano.

Un arranque con solera, porque una hora más tarde, y ya en el Teatro Principal, se celebrará la gala de las LXI Justas Literarias y el LIII Concurso de Cuentos José Calderón Escalada, un acto que presidirán la Reina y Damas de las fiestas y en el que los autores del poemario ganador, Jorge Fernández Gonzalo, y del relato premiado, la argentina Mariela de Diego, darán lectura a sus obras. Además, el poeta ganador de las Justas Literarias recibirá la Flor Natural de mano de la Reina de San Mateo 2025, Maira Peña.

Antes del pregón y las justas, a las siete de la tarde, se disfrutará del desfile inaugural de charangas y cabezudos o la apertura de las casetas y concurso de pinchos de San Mateo.

Desfile de carrozas

Mañana sábado se celebrará la XV Feria de Comercio y Artesanía junto a diferentes torneos deportivos, conciertos por todas las calles y el Gran Desfile de Carrozas Artísticas, que conmemorará su 83 aniversario, a partir de las 22.30 horas, con la participación de charangas, peñas, majorettes y las bandas de música de Reinosa y de Cornetas y Tambores.

Ya el domingo San Mateo empezará con la celebración de la centenaria Feria de Ganado Vacuno y Caballar y la final del popular Concurso Nacional de Bolos. El Desfile de Carrozas Artísticas llegará a su encuentro matinal con el público a las 12 del mediodía y culminará con la entrega de premios a última hora de la tarde.