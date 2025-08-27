Reinosa pone a punto la piscina y el gimnasio municipal Además de reparar las instalaciones que se encontraban en mal estado, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los usuarios una tarjeta digital de acceso al centro

Miércoles, 27 de agosto 2025

Las piscinas climatizadas de Reinosa ya están preparadas para la nueva estación. El Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones para su puesta a punto de cara al mes de septiembre, entre las que se encuentra el cambio de filtros de la instalación, según ha concretado el concejal del área, Borja Ortega. Esta labor «nos permite mantener el agua en condiciones óptimas sin tener que reemplazarla con la frecuencia actual». Además, «se mejora la transparencia y se reducen los niveles de cloro y por tanto, de productos químicos».

Por otro lado, se han revisado las «baldosas desgastadas» a ambos lados del vaso grande, «Se han limpiado y rejuntado aquellas que se encontraban en mal estado tanto en la piscina, como en los vestuarios y en la zona de playa». A su vez, se han reparado los secadores disponibles en el área de vestuarios, cambiado las duchas deterioradas y renovado los lavabos.

En cuanto al gimnasio, «se ha pintado la zona de máquinas y el acceso, y reparado el equipamiento que precisaba de una mejora». Además, el Ayuntamiento está llevando a cabo la construcción de una nueva sala de máquinas, cuyos trabajos están siendo ejecutados por los alumnos trabajadores de la Escuela de Talento Joven. «Esperamos poder disfrutar del resultado muy pronto», anunció el concejal.

En el apartado de la digitalización del centro, desde el Consistorio explicaron que entre las novedades, los usuarios podrán acceder a las piscinas y al gimnasio con una tarjeta digital, que más adelante servirá también para emplear la aplicación que permite sacar entradas, obtener bonos o apuntarse a alguno de los cursos disponibles«. Con el tiempo, »se incorporarán al sistema digitalizado el resto de instalaciones deportivas«.

