Reinosa reunirá este domingo a lo mejor de la raza equina hispano-bretona

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

Reinosa reunirá este fin de semana a lo mejor de la raza equina hispano-bretona, 15 ganaderías y 55 ejemplares que se darán cita en la XVI Exposición y el XII Concurso Morfológico de Ganado Equino de Raza Hispano-Bretona, que se celebrarán en el marco de las fiestas patronales de San Mateo. El objetivo es poner en valor la pureza de esa especie y «contribuir a promover el desarrollo del sector equino en la Comunidad Autónoma», como ha señalado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, en la presentación de la jornada, junto al alcalde de Reinosa, José Luis López, y el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Equino de raza Hispano-Bretona 'Manadas', Miguel Alonso.

De manera paralela se celebrará la centenaria feria ganadera de San Mateo, que reunirá a más de 800 animales, entre vacas y caballos, de un centenar de ganaderías de la región.

Feria de ganado

El alcalde ha explicado que «esperamos alcanzar las cifras de otras ocasiones, unos 3.500 animales, que se ubicarán en los 400 corrales que se habilitarán en los prados de la feria». Considerada como una de las mayores ferias de ganado caballar de toda España, el alcalde ha asegurado que «aún seguimos recibiendo peticiones de participación».

Además de la feria, habrá una zona de exposición y venta de maquinaria agrícola, así como 25 puestos de guarnicionería de arreos y aperos relacionados con el mundo del caballo y una degustación gratuita para los asistentes.

Sobre el certamen, la consejera ha destacado la importancia de la raza Hispano-Bretona por su excelente adaptación al medio y a los pastos de altura y «por su fácil manejo debido a su nobleza y robustez», lo que, en su opinión, «convierte a esta especie en un eficaz agente natural que, con su alimentación, controla el crecimiento de algunas plantas invasoras que amenazan el ecosistema de la Comunidad Autónoma».

Susinos espera que el certamen contribuya a fomentar el desarrollo del sector productor de carne de equino, de la que ha destacado sus «excelentes propiedades», además de reafirmar la apuesta del Gobierno por el sector caballar y «sus enormes potencialidades». Además, se ha mostrado partidaria de fomentar su promoción y mejora genética con el «inestimable» apoyo de la asociación 'Manadas' y su papel «fundamental» a la hora de gestionar el libro genealógico de esta raza.

«La cría equina contribuye a la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales, genera empleo y fomenta el desarrollo sostenible de la naturaleza y la biodiversidad de la región», ha defendido Susinos.

E presidente de la asociación ha agradecido a la Consejería su colaboración y disposición para «dar visibilidad a esta raza» y apoyar la labor que realiza la asociación en Cantabria.

Finalmente, el alcalde de Reinosa ha coincidido en destacar la importancia del evento para dar «apoyo y visibilidad a un sector, el equino, con una gran tradición en la comarca campurriana» y ha expresado el apoyo del Ayuntamiento a la celebración de ese tipo de certámenes.

En la presentación del cartel también han participado el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y la responsable del libro genealógico de la asociación 'Manadas', Cuca Campuzano.