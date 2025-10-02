El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eduardo Ortiz en el I Congreso de Turismo de Embalses de España, celebrado en Galicia. DM

«Hay quien saca partido a 100 metros de pantano y aquí el del Ebro está muerto de risa»

Eduardo Ortiz, alcalde de Campoo de Yuso, vuelve del primer Congreso de Turismo de Embalses de España admirado de cómo lo gestionan otras regiones

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Yuso

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:56

«Te quedas un poco de perfil cuando ves que comunidades que no tienen un metro de costa le sacan partido a 100 metros de pantano, cuando aquí tenemos el gran embalse del Ebro muerto de risa prácticamente». Es la idea con la que se ha vuelto del primer Congreso de Turismo de Embalses de España el alcalde de Campoo de Yuso el regionalista Eduardo Ortiz, que participó en este encuentro, celebrado en Galicia, como único representante de Cantabria.

La cita reunió a expertos, instituciones, empresas y agentes sociales para reflexionar sobre la gestión, digitalización y sostenibilidad del turismo vinculado al agua dulce, con el objetivo de generar entre todos «nuevas ideas y se vio que existen oportunidades muy interesantes» para innovar en lo que se refiere a turismo rural.

Eduardo Ortiz explica que, entre otras muchas cuestiones, se abordó la potencialidad del turismo de embalses y las posibles alianzas para multiplicar la oferta que existe en la actualidad, la gestión sostenible de los embalses como recurso turístico, la necesaria digitalización y calidad en la oferta vinculada a este tipo de espacios y las diferentes oportunidades de negocio que todo ello supone.

«Lo cierto es que hemos podido ver cómo gestionan algunas comunidades un recurso como es un embalse. Algunas lo consiguen de manera muy diferente a la nuestra porque valoran lo que suponen las aguas dulces», abunda el regidor de Campoo de Yuso, que también informa de que la intención es agrupar municipios de toda España para hacer más grande e interesante la oferta de desarrollo, aplicar las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrece en este campo la inteligencia artificial.

Ha sido muy interesante estar ahí pese a que era una experiencia que estaba arrancando, sostiene. «Estuve primero escuchando, aprendiendo, y luego, compartiendo experiencias que hemos tenido en Cantabria y, por supuesto, contactos».

Un congreso en Cantabria

A partir de ahora, Ortiz espera animar a otros municipios a unirse a este particular club y ya trabaja en que Cantabria pueda acoger la próxima reunión de la Federación de Municipios con Embalses. «Si puede ser, me gustaría que fuera en Campoo de Yuso, que los responsables municipales de otras comunidades puedan ver todo lo que tenemos aquí, el potencial de lo que ya está en marcha desde nuestros humildes medios. Y, sobre todo, el objetivo último sería que nueva gente conozca la zona del pantano del Ebro y pueda plantearse invertir aquí».

