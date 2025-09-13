San Mateo lleva lo mejor del folklore a Reinosa El Teatro Principal acoge este domingo el certamen de música tradicional que abre las fiestas patronales de la capital campurriana

Nacho Cavia Reinosa Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:54 Comenta Compartir

El Teatro Principal de Reinosa se prepara para acoger este domingo, a partir de las cuatro y media de la tarde, el Certamen Folclórico que acoge anualmente la ciudad con motivo de la celebración de las Fiestas de San Mateo.

Convocado por el Ayuntamiento, el certamen contará con los mejores intérpretes en las distintas categorías en liza, rabelistas, al estilo campurriano o purriego: pandereteras solistas o por parejas; piteros, tamborileros y solistas de canciones campurrianas y montañesas, con sus correspondientes secciones de mozos y mozas y también infantil para los participantes de hasta 14 años; y las parejas de baile al estilo montañés o campurriano. En todos los casos con una sección especial abierta a los más jóvenes participantes.

Los rabelistas deberán interpretar dos tonadas, una pesada y otra ligera, con un máximo de cuatro estrofas, dos coplas y dos estribillos por canción. Para las pandereteras serán tonadas, a lo pesao y lo ligero, cada una de ellas de dos estrofas y dos estribillos. Y, finalmente, cada pareja tendrá que concursar con dos bailes, uno a lo pesao y otro a lo ligero. Para el estilo campurriano «la pareja que lo desee podrá bailar a la pandereta o al rabel, siempre y cuando se acompañe de sus propios músicos». En este caso el Ayuntamiento aportará una pareja de piteros.

Traje típico de Cantabria

Los intérpretes deberán acudir al Teatro Principal ataviados con el traje típico de Cantabria, siendo en las categorías campurrianas, obligatorio el uso del traje tradicional del valle. El jurado valorará las actuaciones en los diferentes apartados de acuerdo a las especificaciones que figuran de forma detallada en las bases del certamen.

La entrega de premios se llevará a cabo una vez se dé a conocer el veredicto del jurado, excepto para los ganadores de cada modalidad, que lo recibirán y actuarán en el Festival Folclórico que se celebrará en la Plaza de España el 28 de septiembre, Día de Campoo, a las 12 del mediodía.

Se premiará a los tres primeros clasificados de cada categoría. Los niños podrán canjear los bonos en comercios de Reinosa.