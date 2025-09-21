'Subidón de azúcar' gana el concurso de Carrozas Artísticas de Reinosa

'Subidón de azúcar' ganó este domingo el concurso de Carrozas Artísticas de la capital campurriana, un minucioso y llamativo trabajo de la peña Veteranos ... de Reinosa, que se vio recompensada con el premio y el aplauso general de los asistentes a la entrega de galardones del concurso organizado por el Ayuntamiento. En segundo lugar quedó 'Donde habitan los mitos' y en tercer lugar 'Gambito de dama'.

Las calles de Reinosa se volvieron a llenar este domingo para no perderse detalle del Desfile de Carrozas Artísticas de las fiestas patronales de San Mateo, un público que retó al mal tiempo, como lo hicieron las peñas que dieron forma a ocho carrozas, seis presentadas al concurso, y otras siete minicarrozas, decidiendo que la tormenta no pararía el desfile.

El primer pase partió el sábado por la noche del parque de Cupido hacia la Fuente de la Aurora, marcado por un aguacero que impidió disfrutar de la vistosidad de los trabajos.

El tiempo dió un respiro

Este domingo por la mañana, media hora antes del segundo pase, volvió a llover con fuerza, pero el tiempo respetó una comitiva que partía del Teatro Principal, con un público que agradeció el esfuerzo flanqueando las calles principales y aplaudiendo a los participantes de un desfile que abrieron los cabezudos, haciendo correr a los más pequeños, la Banda de Música de Reinosa y las Majorettes con la Banda de Cornetas y Tambores, precediendo a la carroza de la Reina y Damas de las fiestas.

A partir de ahí, bandas y charangas poniendo banda sonora al paso de la carroza 'De Requejo al espacio', de la peña Indomables (sexta posición); 'Gambito de Dama', de Alegres & Cia (tercer puesto); 'El pequeño reino de Ben y Holly', de Inalcanzables (quinto lugar); 'Donde habitan los mitos', de Trastolillos-Desas3 (segunda posición); 'Subidón de azúcar', de Veteranos en Reinosa; y 'Señor de Sipan, Guardian dorado de la eternidad', de la peña Peruanos en Reinosa (cuarto puesto); además de la carroza de Radio Merindad de Campoo y las minicarrozas.

Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, el desfile cumplió su 83 edición con la vista puesta en las nuevas ideas para el año que viene.

No muy lejos se celebraba la concurrida y centenaria Feria de Ganado Vacuno y Caballar, que se complementó con la XVI Exposición y el XII Concurso Morfológico de la raza equina hispano-bretona, además de la final del popular Concurso Nacional de Bolos.

Premio al pincho del bar Los Arcos

En un fin de semana intenso también en lo gastronómico, el bar Los Arcos ha logrado el primer premio del Concurso de Pinchos de San Mateo, que contaba con una dotación económica de 200 euros. El segundo puesto (120 euros) ha sido para El Chiringuito, mientras que la propuesta del bar Peñas Arriba se ha hecho con el tercer lugar (50 euros). Por si alguno no los ha probado, éstos y todos los que se han presentado al concurso convocado por el Ayuntamiento se pueden degustar en los propios establecimientos o en las casetas de feria, donde se ofrece pincho y consumición al precio de cuatro euros.