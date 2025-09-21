El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Subidón de azúcar' ganó el concurso de Carrozas Artísticas. CAVIA

'Subidón de azúcar' gana el concurso de Carrozas Artísticas de Reinosa

Las calles y plazas se volvieron a llenar para no perderse detalle de un desfile que contó varias plataformas de las peñas reinosanas, cabezudos, bandas, charangas, baturrada y las míticas majorettes

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:40

'Subidón de azúcar' ganó este domingo el concurso de Carrozas Artísticas de la capital campurriana, un minucioso y llamativo trabajo de la peña Veteranos ... de Reinosa, que se vio recompensada con el premio y el aplauso general de los asistentes a la entrega de galardones del concurso organizado por el Ayuntamiento. En segundo lugar quedó 'Donde habitan los mitos' y en tercer lugar 'Gambito de dama'.

