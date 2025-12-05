El Teatro de Reinosa llevará el nombre de Andrés García, director de la compañía Corocotta En el último pleno ordinario del año se aceptó la renuncia de la concejala popular Mariola Marcos y se aprobó la nueva ordenanza de tráfico

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:35

La Corporación de Reinosa aprobó en el último pleno ordinario del año, con la única abstención de REC, el dar el nombre del director de la compañía Corocotta Teatro, Andrés García, al Teatro Principal de la localidad, una propuesta en forma de moción que planteó el grupo socialista como reconocimiento a «una vida entera dedicada a su ciudad», dijo su portavoz, Sergio Balbontín. «Es una obligación moral de quienes representamos a nuestros vecinos reconocer a los nuestros, a quienes han construido identidad, comunidad y cultura, además, desde la humildad y el ejemplo, algo que nos hace mejores como ciudad y como institución», dijo en una sesión plenaria en la que recordó la dimensión del homenajeado, «un referente que ha proyectado el nombre de Reinosa por toda España y ha demostrado que desde una ciudad pequeña pueden salir algunas de las historias más grandes y hermosas». Finalizó afirmando que «su trabajo es parte de nuestra memoria y de nuestros afectos, y sería difícil encontrar un nombre más justo para nuestro Teatro Principal».

Renuncia de una concejala del PP

La sesión plenaria comenzó dando cuenta de la renuncia como concejala de Mariola Marcos Santiago, integrante del grupo popular, que ha venido siendo responsable a lo largo de la presente legislatura de las áreas de Bienestar Social, Igualdad, Educación y Sanidad. El alcalde, José Luis López Vielba, la agradeció su trabajo y «el tiempo dedicado en beneficio del municipio». La concejala había adelantado que la renuncia se debía a motivos personales, tras agradecer «la confianza depositada en mí durante el tiempo en que he desempeñado esta responsabilidad, así como la colaboración de mis compañeros y del personal municipal».

Regulación de los patinetes eléctricos

Además, se debatió y aprobó por unanimidad la propuesta de modificación de la Ordenanza General de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento de Reinosa, en la que se incorpora a los «vehículos de movilidad personal», los patinetes eléctricos, que «en defecto de una legislación estatal superior» estarán sujetos a la nueva normativa a la hora de circular en el municipio. Nueva normativa en la que se establece, entre otras cuestiones, la prohibición de transitar «por las aceras, calles residenciales o zonas peatonales» y una velocidad máxima de 25 kilómetros hora «cuando circulen por carriles bici y calzadas urbanas con la velocidad limitada a 30 kilómetros a la hora».

La modificación incluye el cambio del término «minusválido» por «persona con movilidad reducida» y actualiza la legislación que había quedado obsoleta, «siendo sustituida por términos más genéricos pero inequívocos, así como ciertas modificaciones aclaratorias en el régimen general de estacionamiento y parada y posibles reservas».