Valderredible capta casi 700.000 euros para mejorar las redes de abastecimiento de agua Cerca de 442.000 euros se destinarán a la construcción de un nuevo depósito y su conexión a la ETAP en Polientes

Nacho Cavia Valderredible Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:13 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

La Consejería de Fomento acaba de anunciar que invertirá cerca de 700.000 euros en varios proyectos de mejora del abastecimiento de agua en Valderredible con los que garantizar el acceso a ese servicio básico a los vecinos del municipio.

El consejero Roberto Media ha adelantado al alcalde Fernando Fernández (y a los concejales Fátima López, Jaime Calderón y Alfredo Peña) que el proyecto de mayor coste (442.000 euros) será la construcción de un nuevo depósito y su conexión a la ETAP en Polientes. Esta actuación se prolongará 10 meses desde que se inicie y el Ejecutivo prevé licitarla una vez que disponga de todos los permisos necesarios. En este caso, se conectará la ETAP con un nuevo depósito en una zona elevada de Rocamundo, en la misma ubicación en la que se encuentra actualmente el depósito existente.

Por otro lado, actualmente se encuentra en ejecución la mejora del cuadro eléctrico de la Estación Depuradora de Agua Potable (ETAP) de Polientes, así como las bombas de las localidades de Ruijas y Espinosa de Bricia. Una actuación que cuenta con una inversión autonómica de 97.246 euros y que estará concluida a principios de año.

Pero su departamento licitará próximamente la renovación de la tubería de abastecimiento de agua a la localidad de Villota y su red de distribución, obras que contarán con un presupuesto de 133.598 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, y afectarán a unos 1.500 metros de longitud de la tubería que conectará con la ETAP de Polientes, previo paso por el depósito de Rocamundo.

«Con estas inversiones damos respuesta a la escasez de agua que los vecinos de Valderredible padecen cada vez más y que no sólo afecta a su calidad de vida, sino que es además un recurso esencial para desarrollar sus actividades económicas», ha resumido el consejero Media.

.