Los vecinos de Reinosa no notarán el 'tasazo' por la recogida de basuras La Corporación se reunión en un pleno que duró cerca de cuatro horas y en el que hubo disparidad de opiniones entre los socios de gobierno sobre las tasas e impuestos para 2026

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 3 de octubre 2025, 18:45 Comenta Compartir

La sesión plenaria destinada a debatir la revisión de las ordenanzas fiscales de Reinosa para el año que viene terminó con un titular y muchas discrepancias entre los socios de gobierno y de estos con la oposición sobre cómo afrontar esa revisión. El titular apunta a que el 'tasazo' por la recogida de basuras que está lastrando otras cuentas municipales no se notará en Reinosa, como explicó el alcalde popular, José Luis López, al explicar el baremo que han aplicado a la norma que obliga a revertir en los ciudadanos el coste real de ese servicio de Recogida, Transporte, Tratamiento y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. La tasa, que se aplicará a todos los inmuebles de uso residencial, estará integrada por una cuota fija de 18 euros por trimestre y vivienda y una variable ligada al consumo de agua y que será de 0´20 euros por metro cúbico consumido.

Según aseguró el alcalde «hemos encontrado una fórmula que no encarezca la factura», subrayando que, «excepto en aquellos domicilios cuyo consumo de agua sea excesivo, será equivalente a lo que estamos pagando en la actualidad, aproximadamente 96 euros al año». La fórmula mágica se basa en incluir en el padrón de esa tasa a aquellos inmuebles no dados de alta en el suministro de agua que, hasta ahora, estaban exentos del pago de la tasa de recogida de basuras.

No hubo duda, y la propuesta se aprobó con los votos a favor de PP, PRC, PSOE y VOX y la abstención del concejal que tomó posesión de su acta en ese pleno, Jaime Matesanz, por Reinosa en Común.

Discrepancias entre los socios de gobierno

En las otras 15 propuestas de revisión de tasas e impuestos hubo disparidad de criterios entre los propios socios de gobierno y en la oposición. Tanto es así que, en la revisión más notable de la tarde noche (el pleno empezó a las seis de la tarde y terminó cerca de las 10 de la noche), la del Impuesto de Bienes Inmuebles, uno de los socios, el PRC, se apoyó en el PSOE, en la oposición, para aprobar sus propuestas, en contra del PP, con el que gobierna, y de Vox, votos negativos a sumar a la abstención de REC. Ese acuerdo permitió reducir el tipo de gravamen del 0´63 al 0´61%.

En cualquier caso, el alcalde popular y el portavoz regionalista, Daniel Santos, han quitado hierro a esas discrepancias «puntuales», como dijo López, o, como dijo Santos, porque «nuestro pacto es con los reinosanos».

El mismo apoyo tuvo la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que salió adelante con los votos de PRC y PSOE y la abstención de PP, VOX y REC. La propuesta del PRC era bonificar en un 50% «las obras en comercios y locales hosteleros» superiores a 3.000 euros.

Hubo dos propuestas regionalistas que salieron adelante con el apoyo del PSOE y el voto en contra de su socio de gobierno, el incremento de un 20% de la tasa que deben abonar puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público y reducir en un 85% la tarifa del precio público por utilización y uso de locales.

En cambio, la propuesta del equipo de gobierno de incrementar en un 1´98% la tasa por suministro de agua y alcantarillado, tal y como se establece en el contrato suscrito con Aqualia, concesionario del servicio, se aprobó con los ocho votos favorables de PP, PRC y VOX mientras que el PSOE se abstuvo y REC votó en contra.