El cántabro Sergio Arce Sobrado, ganador del XXVII Concurso de Relato Corto Elena Soriano La entrega de premios tendrá lugar el viernes 17 en un acto oficial que se celebrará en la biblioteca de Suances

El jurado del XXVII Concurso Internacional de Relato Corto Elena Soriano de Suances ha dado a conocer los nombres de los ganadores y el primer premio ha sido para el escritor cántabro Sergio Arce Sobrado, con 'Al pie de la eternidad', que recibirá su galardón en un acto oficial que tendrá lugar el viernes 17 en la biblioteca. Por unanimidad, ha sido merecedor de los 3.000 euros con los que está dotado el premio. En cuanto al segundo premio, ha recaído sobre la obra 'La caja de munición', del barcelonés Alber Ginestà Andreu, quien ha recibido 1.500 euros.

El concejal de Cultura Fran Gascón como representante municipal, ha acompañado una edición más al jurado en la deliberación, un fallo que se realiza como es habitual en Madrid. El jurado ha estado compuesto por la periodista Mar Barbero; la comisaria de arte Beatriz de La Iglesia, los periodistas y escritores Marta del Riego Anta, Gabriela Bustelo, Rosa Pereda y Juan Losada, y la docente Aurora Ruiz.

El responsable del área de Cultura ha destacado nuevamente «la calidad de los relatos presentados, que mejoran año tras año», y ha aprovechado la ocasión para agradecer la participación de los centenares de personas que han hecho llegar a Suances sus trabajos. Asimismo, el edil de Cultura ha animado a todos ellos a no detener su afición y dedicación hacía los relatos, mostrando el compromiso del Ayuntamiento de Suances por seguir fomentando la lectura y la cultura en el municipio.

Este concurso es una cita literaria ya consolidada que organiza el Ayuntamiento de Suances, y se ha convertido en un referente en el calendario nacional e internacional en lo que a certámenes literarios de relato corto se refiere.

