Dos de los perros intoxicados en Islares. Eunoia veterinarios

Alarma en Islares por el envenenamiento de perros: uno fallecido y otros diez afectados

La Policía de Castro Urdiales ha abierto una investigación y solicita a los vecinos que transitan por las campas hacia Cerdigo que avisen ante cualquier sospecha | Los animales presuntamente envenenados presentaban los mismos síntomas: convulsiones, fiebre y descoordinación

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:19

La Policía Local de Castro Urdiales está investigando el fallecimiento de un perro y el envenenamiento de casi otra decena tras pasear por la senda ... costera que une Islares con Cerdigo, en concreto por las campas cercanas al cementerio.

