Alarma en Islares por el envenenamiento de perros: uno fallecido y otros diez afectados

La Policía Local de Castro Urdiales está investigando el fallecimiento de un perro y el envenenamiento de casi otra decena tras pasear por la senda ... costera que une Islares con Cerdigo, en concreto por las campas cercanas al cementerio.

Los animales que tuvieron que ser trasladados de urgencia a clínicas veterinarias llegaron con los mismos síntomas: temblores con hipertermia (temperatura elevada), convulsiones, descoordinación o sialorrea (hipersalivación), entre otros. «Hemos atendido tres casos con supuesta intoxicación. Los tres venían de pasear por la misma zona. El tercero llegó muy mal, tuvimos que anestesiarlo y tardamos cinco horas en estabilizarlo», señala Pablo Gayete, veterinario del centro Eunoia. Los profesionales que atendieron a estos animales creen que se puede tratar de envenenamiento por productos organofosforados, como los insecticidas, altamente tóxicos y letales en grandes concentraciones. «Los dos primeros perros que llegaron a la clínica con síntomas, ambos de una misma dueña, vomitaron salchichas, cuando la propietaria aseguró no habérselas dado», dice Gayete.

Las autoridades han solicitado a quienes transitan habitualmente por las campas y a los vecinos que residen cerca de este tramo, por el que pasa el Camino de Santiago, que ante cualquier sospecha avisen a la Policía Local de Castro, en el teléfono 942861294, o al Servicio de Emergencias 112. El centro veterinario Eunoia ya ha recibido a varios paisanos que se han acercado hasta su centro tras presenciar cómo distintos animales presentaban sintomatología compatible con el envenenamiento en las campas de Islares. Igualmente la clínica veterinaria San Francisco, que certificó la muerte de uno de los perros, advirtió a la Policía de otros tres casos similares. «Es más fácil que un vecino vea a alguien haciendo algo sospechoso que nosotros desde el coche patrulla. Solicitamos a la ciudadanía que esté atenta y nos facilite una descripción detallada de cualquier sospechoso. Si no ha sido fortuito es la mejor manera de conseguir algo», señalan los agentes.

Ampliar Las campas que unen Islares con Cerdigo están cerca de la costa, en un tramo del Camino de Santiago. Google Maps

Hasta que la situación se resuelva, tanto las clínicas veterinarias como la Policía Local de Castro solicita a los dueños de perros que tengan especial atención en este trayecto.

En las campas que unen Islares con Cerdigo es habitual ver a paseantes, peregrinos y gente con mascotas. Se trata de una zona aislada, cercana a la costa, y llena de prados con ganado suelto. Ideal para el esparcimiento canino. Hay un bosque, alguna que otra casa y un cementerio.