PP y Cs no apoyarán al PRC y facilitarán la investidura como alcaldesa de Castro de la socialista Susana Herrán Susana Herrán (PSOE) y Jesús Gutiérrez (PRC). / / DM La líder del PSOE accederá a la Alcaldía al ser la lista más votada ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 14 junio 2019, 22:21

Giro de ciento ochenta grados de cara al pleno de investidura de mañana en Castro Urdiales. Cuando todo parecía indicar que el próximo alcalde castreño sería el regionalista Jesús Gutiérrez con el apoyo hecho público de CastroVerde y una tercera fuerza que, según señaló el propio Gutiérrez sería el PP «tras un acuerdo suscrito el pasado miércoles y ratificado por las ejecutivas de ambos partidos», los populares han cambiado de postura y han decidido votar a su candidata Ana Urrestarazu, facilitando así que la socialista Susana Herrán sea investida alcaldesa como fuerza más votada.

Y es que hay que recordar que para que el regionalista Jesús Gutiérrez fuese el alcalde tendrá que tener 11 votos de 21 que componen la Corporación castreña y, a día de hoy, sólo tiene nueve (los seis suyos y los tres de CastroVerde).

La única opción de los regionalistas sería recibir el apoyo de los dos ediles de Ciudadanos, pero esta formación respaldará al PSOE, según confirmaron fuentes de ese partido a este periódico.

Y en Laredo, también jornada frenética

Charo Losa.

En Laredo, la jornada de este viernes también ha sido frenética. Dos emisoras locales anunciaron que los ediles electos del PP pejino también votarán este sábado a su candidato Alejandro Liz, aunque no hicieron oficial esa decisión ni la confirmaron a este periódico.

Este posicionamiento de los populares, intencionado o no, desencadenó una nueva reunión entre el PSOE y PRC en la que no hubo acuerdo. En dicho encuentro, como luego se hizo público, el PRC, que hasta el momento quería la Alcaldía pese a no ser la lista más votada, propuso a la Agrupación Socialista de Laredo alternarse en la Alcaldía del municipio pejino, con mandatos de dos años para cada uno de los candidatos de ambas formaciones, siendo alcaldesa Rosario Losa (PSOE) los dos primeros años y Pedro Diego los dos últimos.

Pero los socialistas declinaron esta propuesta, en otras razones, «porque los estatutos del partido a nivel federal recogen que para tomar este tipo de decisiones se requiere consultar a los afiliados», una circunstancia que descartaban al no haber tiempo material para dicha convocatoria. Ante esta respuesta de los socialistas, el candidato regionalista lamentó que su propuesta fuera rechazada y anunció que por la tarde el Comité Local de los regionalistas laredanos analizará la situación. No obstante, los regionalistas dejaron claro que no perdían la esperanza de que se reconsiderase su propuesta.

De su lado, la agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo remitió a los medios de comunicación un documento suscrito de acuerdo y colaboración con el PSOE dejando abierta la posibilidad de que se sume al acuerdo, el PRC, «para conformar un gobierno estable y de progreso».

En dicho documento, firmado por las candidatas de PSOE y SSPL, se acuerda, por un lado, investir a Charo Losa como alcaldesa por pertenecer a la lista más votada, y, por otro, una seria de objetivos «preeminentes e inmediatos» como son elaboración de nuevos Presupuesto de 2019, inicio de las obras de la piscina municipal que permitan la apertura de la instalación a la mayor brevedad posible, análisis y estudio de necesidades de personal municipal, inicio y seguimiento de actuaciones de remodelación de barrios, y mejora de la transparencia y los procedimientos de información y participación ciudadana. Así las cosas, todo queda en el aire y este sábado se decidirá quién accede a la Alcaldía de Laredo.