Castro abre la puerta de sus recursos culturales por el Día de las Bibliotecas

Castro Urdiales se prepara ya para celebrar, este 24 de octubre, el Día Internacional de las Bibliotecas 2025. Lo hace abriendo las puertas de sus centros cultutales y llenándolos de una variada programación de conciertos, talleres o proyecciones dirigidas a todos los públicos. Así lo ha comunicado la concejal de Cultura, Elena García Lafuente, que ha dado a conocer el grueso de actividades que hay preparadas a lo largo de este octubre. «Queremos acercar este servicio básico para el acceso a la cultura a toda la población, dando a conocer sus recursos y fondos mediante actividades lúdicas y divertidas para personas de todas las edades», señala.

La programación arrancará el viernes 24 de octubre con dos propuestas: a las 18.00 horas, una sesión de cuentacuentos participativo a cargo del proyecto 'Cuentistas' de la asociación cultural GaLEERna, que tendrá lugar en la minibiblioteca de la Fuente de los Leones (se trasladará al edificio Royal en caso de mal tiempo). Y a las 19.00 horas, en el salón de actos de este Centro Cultural Eladio Laredo, la asociación Emigrad@s Sin Fronteras ofrecerá una sesión de sus 'Bibliotecas humanas'. Dos personas migrantes contarán sus historias a quien quiera escuchar, convirtiéndose en libros vivientes, para lo cual no es necesaria inscripción previa.

El sábado 25 de octubre, en el mismo salón de actos del Eladio Laredo, a las 12.30 horas. se ha programado un recital poético en torno a las bibliotecas, a cargo de la asociación Voces La Buena Letra. Mientras tanto, en la sección infantil de la biblioteca municipal Hurtado de Mendoza se ofrecerán talleres creativos a cargo de Loreta Piruleta, para niños de 5 a 12 años. Los interesados se pueden inscribir de manera gratuita en ilustracion@loretapiruleta.com

Por la tarde del mismo sábado, el IES Ataúlfo Argenta acogerá a las 19.00 horas la obra teatral 'Rockpunzel', espectáculo a partir de 4 años a cargo de la compañía Ruth Garreta. Con una entrada de 5 euros, se trata de una propuesta incluida en el ciclo 'Cultura y Territorio', apoyado por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

Para terminar esta jornada hay también una propuesta doble para la noche, dirigida a público juvenil y adulto. Se trata de una charla titulada 'Bibliotecas del mundo' que corre a cargo de Lucía Llano (podcast Libroteca), acompañado de una proyección de bibliotecas en el cine organizada por la Asociación de Amigos del Cine y el Teatro de Castro. Ambas actividades tendrán lugar a las 21.00 horas en la cuarta planta del edificio Eladio Laredo. La entrada es libre y los interesados se pueden inscribir en el correo biblioteca@castro-urdiales.net.

Domingos de cuento

Además, el domingo 26 de octubre habrá una nueva cita con el ciclo 'Domingos de cuento', en este caso con la actividad titulada 'Cuentos para asustar al miedo' que interpretará Julianini. La cita tendrá lugar a las 12.00 horas en la biblioteca infantil. A continuación de esta sesión se celebra la entrega de premios a los niños y jóvenes más lectores, es decir, los que más libros han tomado prestados de la biblioteca en el último año, que recibirán lotes de libros y material de papelería.

La Concejalía de Educación y Cultura ha programado además, para toda la semana no lectiva (del 27 al 31 de octubre), unos talleres creativos especial Halloween a cargo de Loreta Piruleta, nuevamente para peques de 5 a 12 años y con plazas limitadas, entre las 11.00 a 12.30 horas.

Durante toda esa semana, por otra parte, los niños y jóvenes podrán apuntarse a ser 'Bibliotecari@s por un rato"', ayudando en la tarea de la biblioteca infantil en turnos de media hora (inscripción gratuita en biblioteca@castro-urdiales.net).

La programación del Día de las Bibliotecas incluye también visitas de los peques de segundo de primaria de los colegios castreños a la biblioteca municipal 'Hurtado de Mendoza', que serán en la semana del 17 al 21 de noviembre por las mañanas.