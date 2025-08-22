El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle El Sable, uno de los viales a asfaltar. DM

Castro licita los trabajos de asfaltado de sus calles por cerca de 425.000 euros

El proyecto contempla siete actuaciones incluyendo cambios de sentido, ampliación de aceras y creación de una rotonda elíptica

Ana Bringas

Ana Bringas

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha iniciado la licitación de la tercera fase de pavimentación de viales y caminos del municipio, con un presupuesto total ... de 424.785 euros -351.062 sin impuestos- y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses. Esta fase supone un paso más en el plan del equipo de Gobierno para mejorar la red vial urbana y las infraestructuras de las pedanías, ofreciendo a vecinos y conductores calles más seguras y cómodas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Castro licita los trabajos de asfaltado de sus calles por cerca de 425.000 euros

Castro licita los trabajos de asfaltado de sus calles por cerca de 425.000 euros