Castro licita los trabajos de asfaltado de sus calles por cerca de 425.000 euros

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha iniciado la licitación de la tercera fase de pavimentación de viales y caminos del municipio, con un presupuesto total ... de 424.785 euros -351.062 sin impuestos- y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses. Esta fase supone un paso más en el plan del equipo de Gobierno para mejorar la red vial urbana y las infraestructuras de las pedanías, ofreciendo a vecinos y conductores calles más seguras y cómodas.

El proyecto contempla siete actuaciones principales, que abarcan tanto la renovación de vías estratégicas, como la mejora de la seguridad peatonal y de los sistemas de drenaje. Entre ellas destacan la rehabilitación de las glorietas de acceso sur y norte, la pavimentación de la Subida a Campijo y de la calle Primero de Mayo, que serán transformadas en viales de sentido único para optimizar la circulación. Asimismo, se ejecutarán trabajos de mejora del drenaje y ampliación de aceras en la calle Morales Erostarbe, el saneo y repavimentación de la calle El Hoyo y la creación de una rotonda elíptica pintada en el cruce de la calle El Sable con Manuel Urquijo.

Las actuaciones incluyen el fresado y extensión de una capa de rodadura, la renovación de drenajes, la señalización vertical y horizontal, y la adaptación de aceras, con el objetivo de garantizar mayor seguridad para peatones y conductores y prolongar la vida útil del pavimento. Además, el proyecto busca mejorar o ampliar los sistemas de drenaje existentes, asegurando un correcto desagüe y evitando problemas de acumulación de agua en las calles intervenidas.

Esta tercera fase continúa el trabajo desarrollado en las dos etapas anteriores, centradas en renovar los firmes y la pintura vial de las calles en peor estado. Durante la segunda fase, se actuó en varias vías de las pedanías con una inversión de 500.000 euros. De modo que el conjunto de las tres fases sumará cerca de un millón de euros para la mejora del asfaltado, tanto en la ciudad como en las juntas vecinales.

El anuncio de licitación se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, estableciendo que los trabajos se desarrollarán mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria. Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas de manera electrónica hasta el 8 de septiembre de 2025, fecha límite para optar a la adjudicación de estas obras.