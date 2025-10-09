Castro pone en marcha la oficina virtual para pagar los tributos La nueva herramienta actualizada facilitará los trámites a los vecinos sin necesidad de desplazamientos innecesarios

Ana Bringas Jueves, 9 de octubre 2025, 18:13

El Ayuntamiento de Castro Urdiales vuelve a poner en marcha la Oficina Tributaria Virtual, tras el cambio del sistema informático. Un servicio que incorpora además el registro de trámites relacionados con tasas e impuestos en servicios económicos. La nueva herramienta vendrá a simplificar los trámites y acercar el Ayuntamiento a los vecinos, sin necesidad de desplazamientos innecesarios.

La concejal de Hacienda, Alba Muro, ha explicado que el servicio se encuentra de nuevo disponible y operativo, tras la finalización del proceso de actualización y cambio del programa informático que gestiona los servicios municipale. «A través de esta plataforma, los contribuyentes podrán consultar sus recibos pendientes, domiciliar tributos, realizar pagos y descargar las cartas de pago correspondientes a las tasas e impuestos», explicó. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, las tasas por celebración de bodas, altas de vehículos o derechos de examen, entre otros.

«Con este canal, la Concejalía busca ofrecer un servicio más ágil, moderno y accesible para los vecinos, facilitando la gestión y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de medios electrónicos», apunta la edil.

La concejala, ha recalcado «que con este nuevo registro auxiliar se busca optimizar el tiempo de nuestros vecinos y vecinas, permitiéndoles realizar sus gestiones de forma integral y en una única visita, sin necesidad de desplazamientos adicionales ni esperas innecesarias».

Por su parte, la Alcaldesa, Susana Herrán, ha puesto en valor este avance, «como una mejora del servicio a la ciudadanía y un impulso a la digitalización de las tramitaciones con la Administración», subrayando que la oficina facilita un acceso sencillo y seguro desde los hogares, acercando el Ayuntamiento a los vecinos.