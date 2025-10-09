El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Castro Urdiales. DM

Castro pone en marcha la oficina virtual para pagar los tributos

La nueva herramienta actualizada facilitará los trámites a los vecinos sin necesidad de desplazamientos innecesarios

Ana Bringas

Ana Bringas

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:13

Comenta

El Ayuntamiento de Castro Urdiales vuelve a poner en marcha la Oficina Tributaria Virtual, tras el cambio del sistema informático. Un servicio que incorpora además el registro de trámites relacionados con tasas e impuestos en servicios económicos. La nueva herramienta vendrá a simplificar los trámites y acercar el Ayuntamiento a los vecinos, sin necesidad de desplazamientos innecesarios.

La concejal de Hacienda, Alba Muro, ha explicado que el servicio se encuentra de nuevo disponible y operativo, tras la finalización del proceso de actualización y cambio del programa informático que gestiona los servicios municipale. «A través de esta plataforma, los contribuyentes podrán consultar sus recibos pendientes, domiciliar tributos, realizar pagos y descargar las cartas de pago correspondientes a las tasas e impuestos», explicó. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, las tasas por celebración de bodas, altas de vehículos o derechos de examen, entre otros.

«Con este canal, la Concejalía busca ofrecer un servicio más ágil, moderno y accesible para los vecinos, facilitando la gestión y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de medios electrónicos», apunta la edil.

La concejala, ha recalcado «que con este nuevo registro auxiliar se busca optimizar el tiempo de nuestros vecinos y vecinas, permitiéndoles realizar sus gestiones de forma integral y en una única visita, sin necesidad de desplazamientos adicionales ni esperas innecesarias».

Por su parte, la Alcaldesa, Susana Herrán, ha puesto en valor este avance, «como una mejora del servicio a la ciudadanía y un impulso a la digitalización de las tramitaciones con la Administración», subrayando que la oficina facilita un acceso sencillo y seguro desde los hogares, acercando el Ayuntamiento a los vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  3. 3

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  4. 4

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  5. 5 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  6. 6

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  7. 7

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  8. 8

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  9. 9 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  10. 10 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Castro pone en marcha la oficina virtual para pagar los tributos

Castro pone en marcha la oficina virtual para pagar los tributos