Castro Urdiales convoca los concursos del cartel y poemas de las fiestas de San Andrés Con premios de hasta 200 euros y un lote de material escolar, los certámentes invitan a niños, jóvenes y adultos a participar, celebrando la tradición marinera

Ana Bringas Castro Urdiales Jueves, 9 de octubre 2025, 18:39

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha convocado dos concursos con motivo de las próximas fiestas de San Andrés, una de las celebraciones más queridas por los castreños por su profunda tradición marinera, su gastronomía popular -en especial el concurso de caracoles- y las regatas náuticas que protagonizan la jornada festiva. Declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional, esta cita rinde homenaje al patrón de los marineros, figura central de una celebración de gran arraigo histórico y social en la localidad.

La Concejalía de Festejos ha publicado las bases del concurso del cartel de fiestas destinado a niños y jóvenes de hasta 18 años residentes en Castro Urdiales. Cada participante podrá presentar una única obra inédita que deberá incluir la leyenda 'San Andrés 2025. Fiesta de Interés Turístico Regional. Ayuntamiento de Castro Urdiales'.

Las obras podrán entregarse en el Centro Juvenil El Camarote, emplazado en la calle Javier Echavarría 10, hasta el 28 de octubre de 2025, tanto en soporte rígido como en formato digital. El premio consistirá en un lote de material escolar valorado en 150 euros y las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento.

Concurso de Poemas de la mar

También se ha convocado el 35 Concurso de Poemas de la Mar y sus Gentes, en homenaje a los pescadores y sus familias. Podrán participar autores de cualquier edad y procedencia con un máximo de dos poemas inéditos, que no superen las 800 palabras y que versen sobre el mundo del mar. Los trabajos deberán presentarse por duplicado y sin firma, acompañados de un sobre cerrado con los datos personales del autor. La fecha límite de entrega será el 24 de octubre de 2025, en el mismo centro juvenil El Camarote.

El jurado seleccionará cinco finalistas antes de fallar los premios, que serán de 200, 150 y 100 euros respectivamente. Todos los trabajos quedarán en propiedad del Ayuntamiento, que podrá publicarlos con fines no lucrativos.

Con estos certámenes, el Consistorio castreño invita a vecinos y visitantes a participar en la antesala de unas fiestas de gran arraigo popular. Tanto la fecha como el propio santo tienen una importancia especial para la ciudad. Los antepasados de los marineros que hoy integran la Cofradía de Pescadores eligieron a San Andrés como patrón porque, además de coincidir su festividad con el inicio de la campaña del besugo, la primera ermita construida en Castro, entre los siglos X y XI, llevaba su nombre.