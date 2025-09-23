CastroVerde reclama que el tren Castro-Bilbao sea una «prioridad» y pide colaboración institucional La formación, que gobierna en coalición con el PSOE, realiza en solitario esta reivindicación en la semana de la movilidad

Ana Bringas Martes, 23 de septiembre 2025, 07:56

Castro Urdiales sigue sin conexión ferroviaria más de 60 años después de la desaparición del tren en el municipio, y la situación ha vuelto a estar en el centro del debate político con motivo del inicio de la Semana Europea de la Movilidad. La formación local CastroVerde, que forma parte del equipo de Gobierno municipal junto con el PSOE, lamenta que, mientras se lanzan campañas y mensajes simbólicos sobre sostenibilidad, la realidad diaria de la ciudadanía continúa marcada por atascos, la falta de un transporte público eficaz y la dependencia del vehículo privado para desplazamientos laborales y educativos.

El partido recuerda que España arrastra «un déficit histórico en infraestructuras ferroviarias respecto a Europa» y que la llegada de los fondos europeos Next Generation ofrecía «una oportunidad única» para avanzar en este terreno. Sin embargo, denuncian que de los 140.000 millones de euros disponibles, solo unos 5.000 millones se destinaron a renovar trenes antiguos, sin contemplar nuevos trazados ferroviarios. El resto del dinero se repartió entre ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, con resultados dispares según la zona.

En el caso concreto de Castro Urdiales, los fondos europeos se emplearon en proyectos como las rampas mecánicas, carriles bici, el sistema de bicicletas eléctricas de alquiler, la modernización del sistema informático municipal o el Plan de Sostenibilidad Turística, que incluye actuaciones polémicas como la de La Barrera. Para CastroVerde, aunque estas inversiones eran necesarias y han contado con cofinanciación municipal, no compensan la principal carencia en materia de movilidad: la falta de conexión ferroviaria.

La polémica se ha intensificado en las últimas semanas tras conocerse que el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha decidido abandonar el estudio de alternativas del tren Bilbao-Santander adjudicado en 2020 para plantear ahora un nuevo proyecto dividido en tramos: Santander-Laredo, Laredo-Castro y Castro-Bilbao. La información de que el tramo Bilbao-Castro podría tener prioridad generó la protesta del Gobierno de Cantabria (PP), que pidió explicaciones al Ministerio, temiendo que la capital cántabra quedase relegada en la conexión ferroviaria. CastroVerde señala que estas «duras críticas» del Ejecutivo regional solo han contribuido a aumentar la «incertidumbre» sobre el proyecto, ya que el rechazo del Gobierno cántabro podría poner en riesgo la iniciativa ministerial.