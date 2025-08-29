El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parque de La Barrera, en Castro Urdiales. A. BRINGAS

Convocan hoy una protesta en Castro por las obras de La Barrera

La plataforma en defensa de este parque reclama «conservar el espacio tal y como está», incluidos los árboles que proyecta eliminar el Ayuntamiento

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

La Plataforma para la Defensa de La Barrera, integrada por siete vecinos de Castro Urdiales, ha convocado una protesta hoy, viernes, a las 19.00 ... horas, en el propio parque. El colectivo reclama conservar el espacio «tal y como está», al considerarlo «el corazón de Castro y parte del patrimonio histórico y sentimental de los castreños» y, aunque no se oponen a mejoras en el saneamiento, rechazan cambios que alteren la estética actual. Los organizadores esperan una participación de entre 300 y 400 personas.

