Convocan hoy una protesta en Castro por las obras de La Barrera

La Plataforma para la Defensa de La Barrera, integrada por siete vecinos de Castro Urdiales, ha convocado una protesta hoy, viernes, a las 19.00 ... horas, en el propio parque. El colectivo reclama conservar el espacio «tal y como está», al considerarlo «el corazón de Castro y parte del patrimonio histórico y sentimental de los castreños» y, aunque no se oponen a mejoras en el saneamiento, rechazan cambios que alteren la estética actual. Los organizadores esperan una participación de entre 300 y 400 personas.

Los vecinos insisten en la necesidad de respetar la identidad del céntrico parque, al que consideran un lugar de encuentro y de referencia para varias generaciones de castreños. Entre sus principales reivindicaciones está la conservación de los bancos, que, en lugar de ser sustituidos, piden que se restauren para mantener su carácter original. También defienden la protección de los árboles existentes y se muestran contrarios a la construcción de graderíos o a la instalación de nuevo mobiliario. Con todo, sí valoran la posibilidad de colocar nuevos puntos de luz, pero siempre que respeten el estilo ya presente y que solo se ubiquen en las zonas donde realmente se necesiten. Además, rechazan el derribo del muro exterior.

En paralelo, la reforma de La Barrera ha generado fricciones en el plano político, tanto en la oposición como dentro del propio equipo de gobierno castreño. En el primero de los casos las tensiones se deben a que el pleno municipal previsto esta semana no pudo debatir la moción del Partido Popular que pedía la paralización y modificación del proyecto, después de que Vox planteara dudas sobre la legalidad de la convocatoria. Finalmente, se decidió aplazar la sesión y convocar poco más tarde un pleno extraordinario en el que no pudieron tratarse las mociones al no ser asuntos dictaminados.

Por otra parte, en el seno del equipo de Gobierno formado por PSOE y CastroVerde, los segundos expresaron su malestar por no haber sido informados de los detalles de la obra, que en su licitación contemplaba la eliminación de quince árboles, parte del muro exterior, así como la retirada de bancos y farolas y la construcción de un graderío.

A este respecto, la presión vecinal ya ha tenido repercusión en el Ayuntamiento, y la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), se ha reunido con la plataforma, comprometiéndose a mantener algunos de los elementos más emblemáticos del parque. No obstante, el Consistorio ya ha licitado el polémico proyecto con un presupuesto base de 1.895.323 euros, lo que entra en contradicción con la promesa de Herrán, ya que el plan contempla la retirada de varios árboles en el entorno del kiosco para crear un espacio más diáfano.