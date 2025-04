Un espacio de encuentro que cura la soledad

Lucía Alcolea Santander Lunes, 14 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Higinia Cuesta tiene días mejores y días peores. Vecina de Los Tojos, tiene 81 años y un marido al que le cuesta caminar. ¿Y qué ... hace? «¿Yo? nada, qué voy a hacer, estar aquí con mi marido viendo algún programa de la tele», dice. «La Ruleta de la Suerte, Saber y Ganar, El Cazador, Pasapalabra...», enumera. A veces, cuando el sol da en los muros de las fincas, salen a pasear, «pero poco, porque estamos en un pueblo con muchas pendientes y a mí me cuesta andar». Así que a la mujer, que últimamente ha tenido también «algo de ansiedad», la construcción de un centro comunitario en su pueblo le daría un motivo «para vestirme, arreglarme y salir, no sé si me entiendes».

Como ella, en torno a cuarenta vecinos de Los Tojos, Valle de Villaverde y Campoo de Yuso se reunieron hace unos días en el municipio de la comarca oriental para reivindicar la puesta en funcionamiento de este tipo de centros, diseñados para combatir la soledad no deseada y el despoblamiento. La propuesta funciona. Se sabe porque en 2022 se puso en marcha un proyecto piloto en La Población (Campoo de Yuso) y se habilitó el centro Las Nieves, que ahora es un ejemplo a nivel mundial –fue reconocido por la OMS como práctica amigable con las personas mayores– por su impacto positivo. Jose del Valle, usuario habitual de Las Nieves, dice que este «punto de unión» es «lo mejor» que le ha podido ocurrir. Jose tuvo un ictus y, suena épico, pero asegura que allí él ha revivido. Para el alcalde, Eduardo Ortíz (PRC), es«una maravilla». Asume que necesita mejorarse en algunos aspectos,«pero el servicio funciona». Disponen de fisioterapeutas, talleres, bailes, juegos... Y se tienen unos a otros. Tras el éxito de esta iniciativa pionera, el Gobierno de Cantabria –a través de la Consejería de Inclusión Social– apoyó con un convenio el centro de Las Nieves y la cocreación de otros dos en los municipios de Valle de Villaverde y Los Tojos. En 2022, convocó las ayudas para la rehabilitación de edificios o la construcción de espacios que pudiesen convertirse en centros comunitarios. Los dineros provenían de los fondos Next Generation. Al año siguiente, recibieron la subvención 17 ayuntamientos de Cantabria, que tienen hasta diciembre de 2026 para ejecutar los proyectos. Hasta aquí, todo claro. El problema es que, según los afectados, hay una parte del trato que al Ejecutivo cántabro le queda por cumplir. Y es que, una vez concedidas las ayudas para habilitar los edificios, «el compromiso era negociar un presupuesto para que en 2025 los tres centros pudiesen estar ya funcionando». Sin embargo, los vecinos aseguran que la Consejería no ha publicado la convocatoria de las ayudas para la puesta a punto de estas instalaciones, algo a lo que «se había comprometido». De ahí que el centro que actualmente existe en Valle de Villaverde –se llama La Amistad de Villaverde– continúe sin elementos básicos que garanticen su funcionamiento, como un acceso para personas con movilidad reducida. Lo explica Josefi Sánchez, natural de la localidad: «Mira, mantenemos la ilusión porque ahora van a pintarlo, cuando pensábamos que no lo harían, pero no podemos esperar mucho más, dado que los usuarios de este centro tienen cerca de noventa años». «Necesitamos mejoras –reclama– porque este lugar es un punto de unión entre vecinos que igual de otra manera pasan meses sin verse». La población en estas zonas rurales está muy dispersa. Tanto en este municipio como en Los Tojos, tras recibir la ayuda para habilitar las antiguas construcciones como centros comunitarios, los implicados han trabajado en el diseño de los proyectos, pero el dinero para arrancar no termina de llegar. Y esa es precisamente la queja que estas personas mayores llevaron a Villaverde hace unos días y escribieron en una pancarta que decía: 'Centros comunitarios ya. Unidos por la amistad'. Los asistentes firmaron un escrito que trasladarán a la Consejería para que agilice los trámites. Aunque la responsabilidad recae también sobre los ayuntamientos. En Los Tojos aún no se ha ejecutado el proyecto para convertir las antiguas escuelas de El Tojo en centro comunitario. La alcaldesa, Belén Ceballos (PP), explica que el plan «acaba de salir a licitación». Diferentes versiones En cuanto a las ayudas para proveer de lo necesario a estos espacios y que puedan empezar a funcionar, la versión de los firmantes no coincide del todo con la que ofreció el director general de atención sociosanitaria de la Consejería, Eduardo Rubalcaba, quien asegura que «la orden por la que se aprueban las ayudas para mantener estos servicios ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)». Eso sí, Rubalcaba aclara que esta segunda convocatoria «es solo para labores de mantenimiento». «Las mejoras –apunta– son cosa de las administraciones locales», comentó en relación al centro de Valle de Villaverde. Sea como fuere, si los dineros siguen sin llegar, la iniciativa continuará estando escrita en un papel. Nada más.

