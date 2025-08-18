Fomento da el visto bueno al punto limpio del Vallegón en Castro La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería concluye que el proyecto «previsiblemente no producirá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente»

La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha publicado este lunes 18 de agosto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el informe ambiental que da luz verde al proyecto de Punto Limpio y Planta de Compostaje de Castro Urdiales, ubicado en el Polígono Industrial de Vallegón, en la pedanía de Sámano. Con este paso, el proyecto continúa avanzando hacia su construcción definitiva.

Según la resolución, y tras el análisis del Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales, la Dirección General concluye que la actuación «previsiblemente no producirá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente ni supondrá una pérdida relevante de valores ambientales, paisajísticos o arqueológicos». Por ello, indica que no será necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que las obras se ajusten al diseño previsto y se cumplan las medidas correctoras propuestas por el promotor junto a las condiciones establecidas por las distintas administraciones implicadas.

Con un presupuesto cercano a los 2,19 millones de euros, financiado con fondos europeos Next Generation, las obras ya han sido licitadas, y la ejecución está prevista para estar en marcha hacia abril de 2026. La instalación se alzará sobre una parcela con una superficie de casi 10.000 metros cuadrados y actualmente libre, que cuenta únicamente con dos torres de media tensión, un centro de transformación y la infraestructura de servicios de aguas, gas y telecomunicaciones.

El punto limpio y la planta de compostaje contarán con una docena de contenedores para residuos de distintos tipos, así como con una planta de compostaje que incluye pilas de fermentación, mesetas de maduración y un cuarto de acopio de compost. Además, dispondrán de espacio para la recogida de elementos reutilizables, dos básculas de pesaje, un foso para aceites y una zona de pretratamiento. La instalación incorporará también una balsa de lixiviados soterrada, que permitirá reutilizar el agua en el proceso de compostaje, y un área para el almacenamiento de maquinaria, con accesos rodados a todas las zonas operativas. El compost producido se destinará exclusivamente a uso municipal y a la conservación ambiental, sin fines comerciales.

El objetivo es mejorar la gestión de los residuos urbanos y promover la sostenibilidad ambiental en el municipio. La instalación permitirá la recogida selectiva de distintos tipos de residuos, el tratamiento y valorización de materia orgánica mediante compostaje, así como la reutilización de materiales, contribuyendo a reducir la contaminación.