El hombre que perdió un ojo por una agresión grupal en Castro: «Parecían una manada de lobos»

El hombre que perdió el ojo izquierdo por una agresión grupal que tuvo lugar en una discoteca de Castro, en septiembre de 2018, ha relatado ... este lunes en el juicio que los cincos acusados «parecían una manada de lobos cuando atacan a un cervatillo». «Primero me dieron un botellazo en la cabeza y después me empezaron a tirar vasos, botellas, patadas... Si no llega a ser por la persona que me ayudó, me hubiesen matado. A estos señores les tiene miedo todo el pueblo», relató.

En primera sesión de juicio contra los cinco acusados de la agresión, para los que la Fiscalía solicita ocho años de cárcel por un delito de lesiones con pérdida de órgano, compareció la víctima y el testigo principal del caso, ya que los procesados ofrecerán sus versión de los hechos en la última sesión, prevista para el lunes 17 de noviembre.

Según relató, en el momento de los hechos, a las 04.30 horas del 2 de septiembre de 2018, iba a pedir una consumición en la discoteca cuando uno de los acusados, al que ha señalado en la sala, «me dio un botellazo por detrá a cuento de nada». Como sangraba por la cabeza fue donde el propietario del local a pedirle que avisara a la ambulancia y salió a la calle para que le atendieran. En ese momento, dice que «empezaron a darme patadas, a tirarme con vasos y botellas... todo lo que tenían al alcance». Según ha precisado, el primer vaso que le impactó en la cara lo lanzó uno hombre que no está acusado y se encuentra en «rebeldía». «Me dieron pisotones en la cabeza, todos a la vez. Y cuando me puse de pie fue cuando me di cuenta de que no veía por un ojo... Tenía muchísima sangre», ha afirmado, al tiempo que ha dicho que le han intervenido ocho veces para reconstruirle la cara y tiene otra intervención pendiente.

En medio de la agresión, un hombre que presenció los hechos acudió en ayuda de la víctima y propició que los agresores se fueran del lugar. Este testigo también ha comparecido hoy en el juicio y ha coincido en el relato de los hechos que ha realizado el denunciante, salvo en que uno de los cinco acusados, que se encuentra en prisión provisional, no participó en la agresión. «Primero vi como le dieron un botellazo en la cabeza. No se por qué (y señaló al autor). Después, cuando salí a la calle con una amiga a fumar un cigarro, ví a cinco personas agrediéndole en la calle con vasos, botellas, patadas... Me metí, les separé y ellos se fueron. La agresión fue brutal, muy fuerte», ha descrito.

Además, este testigo ha indicado que el hombre que está en rebeldía fue uno de los cinco agresores «porque le conocía de vista, como al resto». Pero ha dejado claro, señalándole, que al acusado que está en prisión preventiva, «no le vi». La abogada de este acusado sostiene que la víctima le señala como uno de los agresores porque fue testigo de una posterior agresión del denunciante en este caso.

El juicio se retomará este martes, 11 de noviembre, con más testificales.