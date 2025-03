El parque eólico Maya, que afectaba a Castro y Guriezo, también desestimado

Daniel Martínez Santander Viernes, 28 de marzo 2025, 07:16 Comenta Compartir

Los gobiernos central y regional están clarificando el panorama eólico de la comunidad autónoma, dando el visto bueno a los proyectos con declaraciones de impacto favorable y enterrando aquellos que no han superado este trámite o que ya no son de interés para sus promotores. Después de que el miércoles la Consejería de Industria confirmara que el parque Virtus no saldría adelante en la comarca pasiega, ayer fue el Ministerio para la Transición Ecológica el que hizo lo mismo con el parque Maya. La empresa Green Capital Power había pedido autorización para levantar 12 aerogeneradores (52 megavatios de potencia) en Castro Urdiales, Guriezo y tres municipios vecinos ya en la provincia de Vizcaya pese a que el proyecto no había superado la declaración ambiental. Por ese mismo motivo, el Ministerio ha decidido desestimarlo. Como ya adelantaba esa evaluación el proyecto habría causado «impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, sin que las medidas de prevención, corrección y compensación previstas por el promotor constituyan una garantía suficiente para la adecuada protección del medio ambiente».

El factor más afectado era la fauna. En concreto, los grupos de aves, pues el proyecto se ubicaba dentro del área de distribución de varias especies amenazadas y próximo a espacios de concentraciones de aves y murciélagos.

A día de hoy solo existe un parque en funcionamiento en Cantabria, el de Cañoneras en Soba. Está en construcción el que explotará Iberdrola en El Escudo y hay otros seis más que tienen todos los permisos, aunque aún no ha comenzado su construcción. Un paso más atrás se encuentran otros seis proyectos que estudia el Gobierno de Cantabria. El Plan Energético contempla la creación de un máximo de 700 MW eólicos, suficiente para generar un tercio de la energía que se consume al año en la comunidad.