Premio a la difusión de la tradición marinera en Colindres

Colindres acogió este domingo el acto de entrega de la distinción de la Fundación Grande Covián a la Cofradía del Bonito del Norte por su ... labor de «difusión de la tradición marinera, la cultura gastronómica y la defensa de los productos del mar». La ceremonia se celebró en el Ayuntamiento y contó con el presidente de la Fundación y catedrático de Biología Molecular, Miguel Pocoví; la catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas y vicepresidenta de la Academia Xacobea, María Josefa Sanz; el alcalde de Colindres, Javier Incera, y el patrón mayor de la Cofradía, Sergio Valle.

El acto fue conducido por Carlos Martínez Guardado, patrono de la Fundación y embajador de honor de la Cofradía, que inició el acto parafraseando al fundador de la entidad, Francisco Grande Covián: «El hombre quiso comer para sobrevivir. Después se incorporó la gastronomía a su mundo cultural, y ahora quiere comer salud».

A continuación, María Josefa Sanz evocó la dieta de los peregrinos del Camino de Santiago, basada en los productos de la tierra. «El peregrino que recorre el camino de la costa es un privilegiado», explicó. «Aquí, en Colindres, se unen el mar, la huerta y la ganadería; una combinación que durante siglos alimentó a quienes recorrían estas rutas y mantuvo a la gente sana y fuerte. Aprovechemos lo que tenemos, recordemos lo que no debemos perder. No digo que no hagamos aventuras en otra alimentación, pero recordemos siempre la nuestra», concluyó.

«Calidad nutricional»

Por su parte, Pocoví destacó la calidad nutricional del bonito del norte, un pescado azul con bajo contenido en grasa –solo un 6 %, la mitad que el salmón– y rico en proteínas de fácil digestión, vitaminas D, B12, B6 y minerales esenciales como selenio, fósforo, hierro y magnesio. «Con una ración de bonito del norte se cubre varias veces la cantidad diaria recomendada de vitamina D y B12. Es un alimento especialmente beneficioso para la salud ósea, el sistema nervioso y la prevención de anemias», señaló. Pocoví también desmontó los mitos sobre el mercurio y la histamina, recordando que los niveles en este pescado están muy por debajo de los límites sanitarios y que una adecuada conservación en frío garantiza su seguridad.

A la par, el patrón mayor de la Cofradía, Sergio Valle, expresó el «honor» de recibir el reconocimiento, que es también «una motivación para seguir trabajando en la difusión de nuestra tradición marinera y gastronómica». Por último, el alcalde, Javier Incera, cerró el acto destacando que la cofradía es «un símbolo de identidad local y un embajador de Colindres en el exterior».