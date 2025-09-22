El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la Fundación y la Cofradía posan con el diploma. A. Bringas

Premio a la difusión de la tradición marinera en Colindres

Expertos de la Fundación Grande Covián distinguen a la Cofradía del Bonito del Nortepor su defensa de los productos del mar

ColindresAna Bringas

ColindresAna Bringas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:58

Colindres acogió este domingo el acto de entrega de la distinción de la Fundación Grande Covián a la Cofradía del Bonito del Norte por su ... labor de «difusión de la tradición marinera, la cultura gastronómica y la defensa de los productos del mar». La ceremonia se celebró en el Ayuntamiento y contó con el presidente de la Fundación y catedrático de Biología Molecular, Miguel Pocoví; la catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas y vicepresidenta de la Academia Xacobea, María Josefa Sanz; el alcalde de Colindres, Javier Incera, y el patrón mayor de la Cofradía, Sergio Valle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  10. 10

    Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Premio a la difusión de la tradición marinera en Colindres

Premio a la difusión de la tradición marinera en Colindres