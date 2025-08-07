Recibidas 611 solicitudes para las 200 parcelas del concurso de marmitas de Castro

A las 10.00 horas de la mañana de este jueves se ha celebrado el esperado sorteo de parcelas para el tradicional concurso de marmitas, ... una de las actividades más entrañables de las fiestas locales que se celebrará el próximo 15 de agosto. Poco después, cientos de personas han recibido en su teléfono móvil el mensaje que no querían leer: «Lo sentimos, no le ha tocado parcela». El descontento ha sido inmediato entre muchos vecinos, que critican la desproporción entre solicitudes y parcelas disponibles.

Este año se han registrado 611 solicitudes para las 200 parcelas habilitadas, lo que ha generado malestar y una sensación de frustración entre quienes se han quedado fuera. Algunos califican la diferencia de «abismal», y cuestionan si el sistema debería replantearse para dar prioridad a los vecinos del municipio.

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha salido al paso de las críticas explicando que, aunque la demanda es alta, el espacio es limitado: «Entendemos que puede llamar mucho la atención, pero el espacio que tenemos es el que tenemos», ha declarado.

Por su parte, el concejal de Festejos, Gorka Linaza, ha indicado que, en términos generales, el número de solicitudes se mantiene estable cada año, aunque ha reconocido que en esta edición de 2024 se han recibido 611 peticiones, frente a las 511 del año pasado. A su juicio, este incremento podría deberse a la eliminación de las parcelas dobles, una medida adoptada para evitar que algunas cuadrillas se distribuyeran las solicitudes y aumentaran así sus posibilidades de ser seleccionadas.

Asimismo, Linaza ha recordado que este año se ha elevado el número mínimo de integrantes por grupo, pasando de 8 a 10 personas, lo que también ha contribuido a limitar prácticas abusivas. En este sentido, ha destacado que la mayoría de los grupos están formados por 10 personas, y no por 14, que es el máximo permitido, lo que, según el edil, confirma que muchas cuadrillas optan por inscribirse con el mínimo necesario para multiplicar sus opciones en el sorteo.

De hecho, el total de personas inscritas asciende a 6.291, lo que demuestra que prácticamente todos los grupos están configurados con el mínimo de integrantes exigido.

Además, desde el Ayuntamiento se defiende que se trata de un certamen público y «no se debe hacer distinción» entre empadronados y no empadronados. «Todo es muy relativo. Se queda gente de Castro fuera, pero también dentro. Es un concurso gastronómico y hay que regularizarlo con unas bases claras», ha insistido Linaza, quien también ha recordado que en años anteriores, cuando se permitían hasta 390 parcelas, solo se llegaban a presentar alrededor de 160 platos al concurso gastronómico. Sin embargo, desde que se limitó el número a 200 parcelas, prácticamente el 100% de los participantes presenta su receta. «Antes era complicado porque muchos no participaban, se desvirtuaba el concurso gastronómico, que es lo principal», apunta el concejal.

Linaza ha defendido que premiar con una parcela directa a los ganadores del certamen para la siguiente edición es una forma de «incentivar la calidad gastronómica» y dar valor al carácter competitivo del evento.