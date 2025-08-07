El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotografía de archivo de una fiesta de la marmita de Castro Urdiales. A. Bringas

Recibidas 611 solicitudes para las 200 parcelas del concurso de marmitas de Castro

El elevado número de peticiones deja 400 grupos fuera del certamen gastronómico mientras que el Ayuntamiento defiende el sorteo y descarta dar prioridad a los empadronados

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:19

A las 10.00 horas de la mañana de este jueves se ha celebrado el esperado sorteo de parcelas para el tradicional concurso de marmitas, ... una de las actividades más entrañables de las fiestas locales que se celebrará el próximo 15 de agosto. Poco después, cientos de personas han recibido en su teléfono móvil el mensaje que no querían leer: «Lo sentimos, no le ha tocado parcela». El descontento ha sido inmediato entre muchos vecinos, que critican la desproporción entre solicitudes y parcelas disponibles.

