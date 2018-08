«En Castro sólo somos dos bomberos de guardia y rezamos para que no pase nada» La plantilla del Parque de Castro está integrada por veinte bomberos. :: / Abel Verano La situación del Parque de Bomberos de Castro empeora al no cumplir ayer con el mínimo de tres efectivos que exige la ley para atender las emergencias municipales ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 17 agosto 2018, 07:23

«Estamos rezando para que no pase nade. Porque no solo no estamos en condiciones de atender una emergencia como procede, sino que podemos poner en peligro nuestra propia seguridad». La situación del Parque de Bomberos de Castro Urdiales cada vez es peor. Ayer solos dos efectivos se hicieron cargo de la guardia, no cumpliéndose el mínimo de tres que marca el reglamento municipal del Ayuntamiento.

Los dos bomberos que tuvieron que hacer frente a esta situación comunicaron al Consistorio castreño las circunstancias en las que se encontraban trabajando, «pero no hemos tenido ninguna respuesta», comentaba Pedro Luis Mora, uno de los afectados.

La razón que esgrime este colectivo para haber llegado a esta situación, tiene que ver con la «falta de efectivos» por motivos vacaciones o de horas libres, que vienen como consecuencia de la acumulación de «2.000 horas extras que tenemos acumuladas sin cobrar». «La gente ve que no le pagan las horas extras y al final eso provoca que algunos decidan no meter más horas, con lo que hay problemas para llegar al mínimo de tres bomberos por guardia».

«Con solo dos bomberos se está poniendo en peligro nuestra seguridad y la de los vecinos» Pedro Luis Mora Bombero de Castro

«Tenemos acumuludas más de dos mil horas extras y hay gente que ya se ha cansado» José Manuel Tena Director del Parque de Castro

El caso es que esta situación parece que no va a ser un caso aislado, puesto que desde este colectivo creen que en lo que queda de verano se va a volver a repetir. «Tenemos que atender a una población que en verano puede rondar los 100.000 habitantes y aquí nadie se preocupa de dar una solución. Estamos esperando una valoración de todos los puestos de trabajo y que saquen las plazas que se necesitan para cubrir el servicio.

Nueva concentración hoy

Con motivo de los problemas de personas que sufren tanto el Parque de Castro como la Policía Local castreña, los efectivos de ambos cuerpos volverán a concentrarse hoy, a las 12.00 horas, frente al Ayuntamiento «en protesta por las lamentables condiciones en las que se mantiene del Parque de Emergencias, así como la precariedad laboral de sus trabajadores». «Todo ello mientras quienes tienen la obligación de dar soluciones, continúan mirando hacia otro lado, a pesar de que hace más de tres años nos hicieron ver que traían soluciones para todo».

Según señaló ayer la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Cantabria, en los tres últimos años el deterioro de los servicios de emergencias municipales (Policía Local y Bomberos) «es tan evidente que roza lo temerario». «Esperemos que no se produzcan intervenciones en las que haya que lamentar consecuencias de gravedad, motivadas por éstas deficiencias. De producirse, exigiremos que se asuman las responsabilidades oportunas por esta dejadez».

Este colectivo asegura que Castro tiene ya una dimensión que exige contar con una concejalía propia de Seguridad y Protección CIudadana, más aún contando con servicios propios de Policía Local y Bomberos. «No sólo no se ha hecho (Castro Verde ni nombraba a éstos dos colectivos en su programa electoral), si no que existe un vacío absoluto en cuanto a quién los dirige. El alcalde se desentendió desde el principio, delegando en el señor Garmendia, mientras éste prohibía expresamente en las mesas de negociación tratar temas de Policía y Bomberos. Actualmente seguimos igual».