Trabajadores de la limpieza de Castro exigen mejoras antes de la nueva licitación del contrato

Los trabajadores del servicio de limpieza de Castro Urdiales, gestionado por la UTE Castro –formada por las empresas Prezero S.A. y Enviser S.A. ... U.–,han iniciado un proceso de negociación con la empresa para mejorar sus condiciones laborales antes de que este contrato salga a licitación el próximo 26 de mayo.

El sindicato que representa ahora a la plantilla, CC OO, ha convocado una reunión con la empresa para el 7 de octubre de cara a abordar tres cuestiones clave: la modificación del calendario laboral, la mejora del convenio colectivo y el acceso transparente a la información sobre las horas extraordinarias, uno de los puntos más conflictivos. «Hay trabajadores que no saben cuántas horas extra están haciendo ni si se las están pagando. Queremos tener acceso a esa información a través de una aplicación», señaló Lorenzo Muela, delegado sindical, que considera este asunto «una línea roja» que la empresa no puede eludir.

La situación laboral del servicio ya había sido denunciada en 2024, cuando los trabajadores convocaron una huelga indefinida durante la Semana Santa –que finalmente se desconvocó– para denunciar unas condiciones «precarias e insostenibles». Hasta entonces, los empleados trabajaban «siete días seguidos y libraban uno», sin posibilidad de disfrutar de fines de semana libres fuera del periodo vacacional. Esta situación motivó una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Calendario laboral

La resolución del organismo fue favorable a los trabajadores y obligó a la UTE Castro Urdiales a presentar nuevos calendarios laborales que cumplieran la legalidad vigente, para lo que se propuso la fórmula de un «cuarto relevo», que garantizaba dos días de descanso por cada siete trabajados durante dos semanas y una tercera con tres días de descanso. Esta solución entró en vigor el 1 de marzo de este año.

El comité de empresa pretende ahora negociar un nuevo convenio que equipare las condiciones salariales del servicio de limpieza de Castro Urdiales con las del resto de Cantabria, porque en este municipio los salarios están «muy por debajo de la media regional, a pesar de que es uno de los tres servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos más importantes por número de trabajadores». Tanto es así que Muela espera contar con el apoyo del Ayuntamiento de Castro Urdiales y de la alcaldesa, Susana Herrán, para incluir estas mejoras en el pliego de condiciones del inminente contrato de concesión del servicio.